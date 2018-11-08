SBL》達欣梅約還是「沒有」來 熱身賽單外援不敵富邦

勇士洋將歐頓上半場即拿下11個籃板球。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕達欣先前請到史上最大咖NBA前探花球星梅約，先前傳出護照問題，報到時間不斷往後延，達欣隊今天首場熱身賽面對富邦，他最終還是缺席了，達欣以單外援陣容，終場以83：95不敵有雙洋將加持的富邦。

達欣大洋將麥克連今天攻下15分、11籃板與3阻攻，教練范耿祥表示，稱得上是中規中矩，連火鍋也有，畢竟他還在調整時差，體能上也是一大考驗。

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達欣洋將麥克連。（記者廖耀東攝）

至於球迷關心的梅約動向，范耿祥表示，梅約今天出發前往台灣，預計明天會抵達，人會先到飯店跟球隊會合，預計週末六日會來球場看球。范耿祥更開玩笑地說：「如果他一到台灣，球隊就先安排跟他合照，肥水不落外人田。」請大家關注球隊或球員社群網站動態。

達欣季外盃賽僅參加上海交流賽，觀護盃、澳門邀請賽等都缺席，至今沒有雙洋將磨合經驗，范耿祥表示，他並不擔心，每支球隊洋將也是換來換去，他只告訴本土球員，先做好準備最重要。

富邦雙洋將歐頓攻下16分、10籃板，小洋將基斯出賽19分鐘，有10分、4籃板與3助攻表現，是否維持陣容到開季，教練許晉哲表示，洋將如果個性態度太皮就換掉，球隊花大錢請來，若不合適，自然是更換人選。

勇士洋將歐頓上半場即拿下11個籃板球。（記者廖耀東攝）

勇士洋將基斯跳到半空中，轉身欲傳球，遭達欣麥克連的封鎖。（記者廖耀東攝）