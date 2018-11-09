NBA》不獲老鷹重用被冰凍在板凳 林書豪IG發文

林書豪轉戰老鷹，場場都板凳出發。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季來到老鷹並沒有獲得太多機會，不受教練團重用的他，昨天決勝節更是苦坐板凳，讓球迷都感到相當不解，甚至為他的處境抱屈，不過，林書豪還是抱持積極態度。

「喜悅在基督教中本來就不是來自於環境的滿足感。」林書豪在Instagram放上熱身時的照片並寫道，「享受現在你所擁有的而非抱怨你所失去的，不要侷限在自己現在所處的環境。」

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老鷹本季主要以培養新人為目標，球隊將超級新秀T.楊恩（Trae Young）視為重建基石，也因此壓縮林書豪的上場機會，昨天關鍵決勝節的追分階段，林書豪更是慘冰板凳，最終老鷹以107：112不敵尼克吞連敗。

林書豪轉戰老鷹後，本季11場比賽皆為板凳出發，平均每場打16.5分鐘，扣除去年只打一場報銷的賽季，這是他新人年以來的新低，關鍵時刻更只能坐在場邊當啦啦隊，明顯無法得到教練團信任，球迷日前更在老鷹官方推特上為他抱屈，高喊「交易解放書豪」。

林書豪雖然發揮空間有限，但他仍繳出4成55的投籃命中率，可貢獻8.9分、1.6籃板、2.5助攻，日前對國王更是高效率砍下個人賽季新高的23分。