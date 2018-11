NBA》魏德喜獲愛女 社群曬照秀恩愛

〔體育中心/綜合報導〕熱火招牌球星魏德(Dewayne Wade)迎接了他的第一個女兒誕生,而他也在美國時間星期四宣佈了這個消息

魏德因愛女出生缺席昨天熱火對上馬刺隊的比賽,這也是魏德的第四個子女,先前他只有三個兒子。

We are sleepless and delirious but so excited to share that, our miracle baby, arrived last night via surrogate and 11/7 will forever be etched in our hearts as the most loveliest of all the lovely days. Welcome to the party sweet girl! #onelastdance @itsgabrielleu pic.twitter.com/JudAeQlbJ7