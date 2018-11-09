NBA》魏德喜獲愛女 社群曬照秀恩愛

〔體育中心／綜合報導〕熱火招牌球星魏德（Dewayne Wade）迎接了他的第一個女兒誕生，而他也在美國時間星期四宣佈了這個消息

魏德因愛女出生缺席昨天熱火對上馬刺隊的比賽，這也是魏德的第四個子女，先前他只有三個兒子。

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We are sleepless and delirious but so excited to share that, our miracle baby, arrived last night via surrogate and 11/7 will forever be etched in our hearts as the most loveliest of all the lovely days. Welcome to the party sweet girl! #onelastdance @itsgabrielleu pic.twitter.com/JudAeQlbJ7 — DWade （@DwyaneWade） 2018年11月8日



魏德在社群媒體上稱他的女兒是「奇蹟嬰兒」，不過魏德並沒有提到他女兒的名字。

這是魏德和他的老婆尤恩（Union Wade）的第一個孩子，先前的三個孩子都是魏德與他的前妻所生，這個女兒的誕生讓他們感到滿滿的喜悅和滿足。