MLB》史上第一人！紅襪馬丁尼茲一次抱回兩座銀棒獎

紅襪球員馬丁尼茲（法新社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒銀棒獎今天出爐，今年出現了史上第一位同時獲得兩座銀棒獎的球員。

大聯盟經理和教練每年都會投出自己認為有資格獲得銀棒獎的球員名單，但他們不能為自己的球員投票。對於銀棒獎來說一次擁有兩個位置的票選資格並不尋常，但馬丁尼茲（J.D. Martinez）今年同時獲得了外野和指定打擊兩個位置的票選資格，最後他也成為史上第一位同時獲得兩座銀棒獎的得主。

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美聯的方面由天使明星外野手楚奧特（Mike Trout）獲得第六次最多，而國聯則出現了多位第一次獲獎的球員。

以下為2018銀棒獎得主的完整名單（括號內為獲獎次數）:

美國聯盟

捕手:皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）（2）

一壘手:白襪隊阿布瑞尤（Jose Abreu）（2）

二壘手:太空人隊艾圖維（Jose Altuve）（5）

游擊手:印地安人隊林多（Francisco Lindor）（2）

三壘手:印地安人隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）（2）

外野手:紅襪隊貝茲（Mookie Betts）（2）、天使隊楚奧特（Mike Trout）（6）、紅襪隊馬丁尼茲（2、3）

指定打擊:紅襪隊馬丁尼茲（2、3）

天使隊球星楚奧特（今日美國，資料照）

國家聯盟

捕手:馬林魚隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto）（1）

一壘手:響尾蛇隊高德史密特（Paul Goldschmidt）（4）

二壘手:小熊隊巴耶茲（Javier Baez）（1）

游擊手:洛磯隊史托利（Trevor Story）（1）

三壘手:洛磯隊艾倫納多（Nolan Arenado）（4）

外野手:釀酒人隊耶利奇（Christian Yelich）（2）、響尾蛇隊佩洛塔（David Peralta）（1）、勇士隊馬卡奇斯（Nick Markakis）（1）

投手:釀酒人隊馬爾奎斯（German Marquez）（1）