羽球》得知罹癌曾崩潰痛哭 李宗偉不言退力拚奧運首金

李宗偉在記者會宣布自己不會退休，還打算拚2020東京奧運拿下金牌。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉，因治療鼻咽癌來台，療程後低調返國，復出時間也未定，讓球迷十分憂心他是否就此高掛球拍，不過罹癌後他昨首次召開記者會公開亮相，除了宣布自己沒有退休打算，也提到接下來的目標就是征戰2020東京奧運。

「我愛我的祖國，也愛羽毛球，我想重新回來。」李宗偉昨在記者會上說道，「我不能確定何時重返賽場，但我認為至少在12月就可以重返球場（訓練）了。」

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現年36歲李宗偉曾雖然始終與奧運金牌無緣，但他曾拿69個公開賽冠軍、46個超級賽冠軍、穩坐世界球王超過350週，寫下超狂紀錄至今無人能超越，也被被視為馬國最偉大的名將。

然而李宗偉在今年7月底傳出呼吸道不適，之後就來台灣治療，並退出世錦賽、亞運等大賽，後來大馬羽總證實他罹患初期鼻咽癌，所幸經過2個月治療，已清除體內癌細胞，之後也搭機回國休養。

李宗偉昨在談到自己抗癌的過程時，透露自己在今年7月的印尼公開賽結束後，就一直覺得感覺不太好，而他也提到得知自己罹癌的當下，曾忍不住情緒崩潰痛哭。

李宗偉說：「當我得知了最後診斷的結果，我哭整整一個禮拜，不知該如何是好，而我的一位醫生建議我去台灣治療。」

他坦言復出的力量是源自於球迷，他的7位台灣醫生中就有4位是他的粉絲，「他們全都希望我能夠重回球場，雖然這不像一般傷病那樣，但我仍希望明年的全英公開賽（2019年3月）能是我巡迴賽的第一站。」

最後他也在記者會上分享了自己未來的目標就是參加2020年的東京奧運，接下來便會開始針對奧運來訓練。「先從原來的一週六次連續減少到一週三次，」李宗偉在記者會上說道，表示自己的目標就是取得2020東京奧運參賽資格。」

「贏得奧運金牌一直都是我的夢想，如果我只是去東京度假，那沒有任何意義。」李宗偉說，「我的目標是至少拿到一枚獎牌，當然最好是金色的！」

李宗偉。（資料照，取自大馬羽總官網）