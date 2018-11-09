MiLB》投身自由市場 張進德新球季改披巨人球衣

張進德。（資料照，取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕過去效力匹茲堡海盜體系的台灣捕手張進德，結束與海盜一年的合約成為自由球員，原傳海盜仍有意將他簽回來，不過今天證實他已經和舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，旅美生涯第8個球季將改披巨人球衣。

2012年展開旅美生涯，已經待在海盜隊系統7個球季的張進德，前年約滿後去年續約一年，張進德去年季後赴澳洲職棒雪梨藍襪隊打球，不過12月10號就沒有再出賽，最後因右手傷勢提前結束澳職球季。

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雖然他僅代表藍襪隊出賽過12場，不過卻有12支安打、1轟、5分打點，打擊率0.273，整體攻擊指數0.697。他出賽12場都有蹲補，守備率為0.988，有1次守備失誤；另外，張進德阻殺功力亮眼，對手共15次盜壘嘗試抓到12次，阻殺率高達8成。

然而手肘傷勢雖然多少影響到張進德今年的表現，讓他直到5月中才從高A出發，不過打了10場比賽後就被升到2A，全季出賽41場，144打數敲出43安、1轟，在2A的打擊率是0.320，全季打擊率則是0.299。

今年8月升格人父的張進德，在球季結束後返台自主訓練，而在界大賽後，海盜隊整頓農場，將一年約滿的張進德及數名小聯盟捕手放進自由市場，而他在今（9）日跟巨人隊簽下小聯盟合約，新球季將改效力巨人。

張進德。（資料照，法新社）