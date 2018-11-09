日職》狂！陽岱鋼美日交流賽繳猛打 松井秀喜以來第一人

陽岱鋼成2000年松井秀喜以來，首位能在美日職交流賽繳出猛打的巨人打者。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕2018日美職交流賽將在今晚開打，而昨由讀賣巨人與MLB明星隊進行熱身賽，台灣旅日好手陽岱鋼，把握本季最終戰展現自己的機會，昨擔任先發第五棒，不但敲出全隊首安，單場更繳出三安猛打賞，成為自「酷斯拉」松井秀喜後，首位能在美日職交流賽繳出猛打的巨人打者。

陽岱鋼今年季初挨球吻進傷兵名單，歸隊後狀況起伏不定，雖然完成生涯百轟里程碑，總計出賽87場繳出10轟、37分打點、打擊率0.245，沒有太多的表現情況下，在球季後半段還失去先發位置。

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陽岱鋼相當清楚今年球季自己的表現並不合格，而巨人軍60歲的新監督原辰德在上任時就點名坂本勇人、長野久義和陽岱鋼，希望他們能成為球隊的「中心和模範」，被監督賦予重望的陽岱鋼之前在受訪時也強調會在熱身賽、也是他本季最終戰作好準備，表現給新監督看。

而他昨天先發出戰MLB明星隊不但單場敲出三安，三次都是第一球就揮棒，展現積極的攻擊欲望以及絕佳手感，第六局敲安後還展現絕佳跑壘技巧，跑回巨人軍第5分，熱身賽繳出猛打賞，讓他成為自2000年松井秀喜之後，首位能在美日職交流賽繳出猛打的巨人打者。

陽岱鋼在賽後受訪時表示，因為知道自己本季表現不如預期，所以才希望能盡其所能打出好表現證明自己，希望這樣一來能為「明年新球季做出不錯的宣傳」。

陽岱鋼狂敲三安，還展現精彩跑壘技巧。（歐新社）