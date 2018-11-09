NBA》火箭客場迷航被打趴 雷霆沒魏少照拿7連勝

P.喬治拿20分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆雖然少了魏斯布魯克 （Russell Westbrook），今天靠著P.喬治（Paul George）20分領軍，全隊6人得分達雙位數，而火箭團隊命中率不到4成，火力相當薄弱，最終雷霆以98：80喜收7連勝。

雷霆主場迎戰火箭，這也是安東尼（Carmelo Anthony）轉隊後首度回到老東家主場，賽前介紹球員入場時，雷霆球迷用熱情歡呼取代噓聲迎接安東尼到來，魏斯布魯克還在熱身時找他聊天敘舊。

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雷霆雖然本場比賽少了因踝傷缺陣的魏斯布魯克，賽前推估可能會是一場苦戰，不過，火箭此戰準星欠佳，保羅（Chris Paul）和安東尼半場打完合計9投0中沒有分數進帳，雷霆帶著14分領先進入下半場。

魏斯布魯克場邊客串教練。（法新社）

比賽中還出現一插曲，在場邊的魏斯布魯克比賽暫停時還一度搶了教練的工作，在戰術板專業比劃，沒在場上也為球隊提供助力，而此戰確實也收到不錯的結果。

易籃後，火箭進攻火力依舊低迷，兩方比分不斷擴大，最終雷霆以18分之差摘勝。

P.喬治拿20分外帶11籃板6助攻6抄截，亞當斯（Steven Adams）19分10籃板助拳，頂替魏斯布魯克先發的施洛德 （Dennis Schroder）也有14分6籃板5助攻貢獻。

過去以兇猛火力打遍天下的火箭，此戰團隊準星不到4成，招牌三分球更是低到只有2成62，哈登（James Harden）的19分為全隊最高，卡培拉（Clint Capela）17分居次，保羅以11投4中10分5助攻作收，而安東尼11投1中只有2分，火箭終止3連勝。