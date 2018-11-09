中職》驚！繼大王之後 獅隊陳韻文行使旅外球員權利

統一獅投手陳韻文今宣布將行使旅外球員權利。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕繼桃猿王柏融之後，統一獅終結者陳韻文也在中職年資滿3年之後，昨提出行使旅外球員權利，今正式由聯盟公告。

從今年球季後段到季後賽，就有大聯盟球探在注意陳韻文的動態，當時就已引發各界關注。如今陳韻文在結束台日交流賽後，昨天正式提出行使旅外球員權利申請，要向旅外挑戰，今天正式由聯盟公告。

請繼續往下閱讀...

統一獅領隊蘇泰安今天中午證實這項消息，他表示球隊已在昨天收到陳韻文本人的申請，「當然他有旅外資格和機會，球團尊重他的想法，如果真的有機會，也是祝福他。」

只是蘇泰安也強調，旅外不只是視野的擴展，在實質上也是身價的展現，「韻文是國內好手，希望國外球團也能讓他有價值的展現，如果沒有好的身價，我倒希望他能留在統一獅，跟我們一起打拚。」

陳韻文在月底將滿23歲，他今年繳出出賽49場3勝1敗和19次救援成功、防禦率3.72的表現，在台灣大賽也很亮眼。所屬展逸運動行銷經紀人張家銘表示，「經紀公司開始和韻文討論未來的規劃，並且也已和統一球團報備，確實有國外球隊在密切關注韻文。」

張家銘也說，「在統一這四年，韻文很喜歡隊友、教練以及球隊的環境，只是既然聯盟有必須正式提出申請的制度，我們就先按照程序走，先把所有的可能性都保留住。」

陳韻文。（資料照，記者姚介修攝）