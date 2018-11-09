桌球》無所畏懼扳倒前球王！林昀儒為生涯重大勝利自豪

林昀儒爆冷擊敗前球王奧恰洛夫晉級。（圖取自ITTF）

〔體育中心／綜合報導〕奧地利桌球公開賽，台灣17歲小將林昀儒首輪就遭遇大魔王，但此戰他打出驚奇表現，以局數4：2爆冷擊敗德國前球王奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），對於搶下生涯重大一勝，林昀儒也感到相當驚喜，他說：「我為這一勝感到自豪！」

「從一名頂尖球員拿到了這場勝利，這我感到相當驕傲，我覺得我這次終於能有所突破了。」林昀儒接受國際桌總官網採訪談到他的作戰策略，「上一次我對到他的時候輸球，所以我這次也作足準備，針對他的多變的發球研究了一番，這場比賽我按照我的節奏在打，沒有給他快攻的機會。」

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林昀儒在上週瑞典公開賽敗給奧恰洛夫，不過，本週他上演甜蜜復仇戲碼，以14：12、10：12、12：10、12：10、7：11、11：7扳倒大魔王晉級。

此次大爆冷結果著實讓眾人跌破眼鏡，現任世界第5的奧恰洛夫賽後失落的說，「真的很可惜，我確實很失望，但他（林昀儒）很敢打、很願意冒險，這場比賽他完全豁出去了，也確實打出驚喜結果。」

林昀儒16強對手是來自中國的梁靖崑，而他和廖振珽搭檔的男雙8強賽，將碰上去年世錦賽銀牌組合日本的森薗政崇／大島祐哉。