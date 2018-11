足球》進球誇張動作、賽後超狂言論 C羅惹怒前東家球迷

C羅助球隊先馳得點後,開心露腹肌慶祝。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕由「 C羅」C.羅納度(Cristiano Ronaldo)領軍的義甲霸主祖文特斯,昨在歐冠賽第4輪出戰的老東家「紅魔鬼」曼聯,過去C羅和曼聯的關係都很好,不料昨日C羅進球後激情的慶祝動作,卻引發曼聯球迷不滿,認為他態度傲慢,也讓雙方的關係蒙上陰影。

C羅過去曾經效力曼聯長達6個球季,也曾多次表達了自己對老東家的熱愛,而曼聯球迷也將C羅視為自家的球星,不過昨天對上曼聯,C羅並沒有手下留情,接獲後衛博努奇(Leonardo Bonucci)精準的禁區傳球後,C羅直接起右腳凌空抽射破網,幫助球隊先馳得點。

過去對上曼聯進球後都不會慶祝的C羅,不知道是不是因為這顆進球終於結束自己在歐冠賽454分鐘的進球荒,讓他這一次進球顯得相當激動,興奮地掀起球衣,露出精壯的腹肌,雖然C羅很快意識到自己行為有些不當,並向看台上的曼聯球迷道歉。

C羅。(歐新社)

沒想到接下來祖文特斯錯過多次進球機會,讓曼聯在4分鐘內靠著馬塔(Juan Mata)的自由球破網,加上對手奉送烏龍球,終場以2:1擊退祖文特斯,完成超級大逆轉,而球隊從領先、被追平,最後慘遭逆轉吞敗,讓今天進球的C羅不太滿意。

「我對那個進球很滿意,但是我又很失望,因為我們原可以輕鬆贏下比賽,甚至至少能贏他們3、4球,」C羅在賽後受訪時說道,「曼聯什麼事都沒做,只是靠定位球創造了2次機會。」

沒想到此話一出,卻徹底激怒曼聯的球迷們,認為C羅此番言論根本一點都不尊重老東家曼聯,引來許多球迷在網路上砲轟「傲慢的C羅不配拿金球獎,只會利用我們去幫助他簽大約!」、「看到C羅最後落寞的神情,我真是開心極了」、「我對C羅的好印象徹底轉黑」,更有球迷直接將C羅P成了的胖子,嘲諷意味十足。

