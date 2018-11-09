足球》進球誇張動作、賽後超狂言論 C羅惹怒前東家球迷

C羅助球隊先馳得點後，開心露腹肌慶祝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕由「 C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的義甲霸主祖文特斯，昨在歐冠賽第4輪出戰的老東家「紅魔鬼」曼聯，過去C羅和曼聯的關係都很好，不料昨日C羅進球後激情的慶祝動作，卻引發曼聯球迷不滿，認為他態度傲慢，也讓雙方的關係蒙上陰影。

C羅過去曾經效力曼聯長達6個球季，也曾多次表達了自己對老東家的熱愛，而曼聯球迷也將C羅視為自家的球星，不過昨天對上曼聯，C羅並沒有手下留情，接獲後衛博努奇（Leonardo Bonucci）精準的禁區傳球後，C羅直接起右腳凌空抽射破網，幫助球隊先馳得點。

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過去對上曼聯進球後都不會慶祝的C羅，不知道是不是因為這顆進球終於結束自己在歐冠賽454分鐘的進球荒，讓他這一次進球顯得相當激動，興奮地掀起球衣，露出精壯的腹肌，雖然C羅很快意識到自己行為有些不當，並向看台上的曼聯球迷道歉。

C羅。（歐新社）

沒想到接下來祖文特斯錯過多次進球機會，讓曼聯在4分鐘內靠著馬塔（Juan Mata）的自由球破網，加上對手奉送烏龍球，終場以2：1擊退祖文特斯，完成超級大逆轉，而球隊從領先、被追平，最後慘遭逆轉吞敗，讓今天進球的C羅不太滿意。

「我對那個進球很滿意，但是我又很失望，因為我們原可以輕鬆贏下比賽，甚至至少能贏他們3、4球，」C羅在賽後受訪時說道，「曼聯什麼事都沒做，只是靠定位球創造了2次機會。」

沒想到此話一出，卻徹底激怒曼聯的球迷們，認為C羅此番言論根本一點都不尊重老東家曼聯，引來許多球迷在網路上砲轟「傲慢的C羅不配拿金球獎，只會利用我們去幫助他簽大約！」、「看到C羅最後落寞的神情，我真是開心極了」、「我對C羅的好印象徹底轉黑」，更有球迷直接將C羅P成了的胖子，嘲諷意味十足。