NBA》險受傷還被笑話 尼克中鋒批老鷹小編：是高中生吧

坎特因搶籃板整個人往前摔,慘跌在地上。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕尼克日前以5分之差奪勝,但陣中的替補中鋒坎特(Enes Kanter)賽後卻相當不爽,因為老鷹官方推特發文徹底惹怒他,坎特事後痛批對方的PO文小編根本是高中生,「內容真的很幼稚、很糟!」

老鷹和尼克之戰,坎特比賽中一度因搶籃板整個人往前摔後慘跌地上,然而操刀的小編卻以此大作文章,放上影片戲謔寫道,「上帝為證,他被折成兩半了!」





"As God as my witness, he is broken in half!" pic.twitter.com/IcmgK1zfGP