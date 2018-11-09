NBA》險受傷還被笑話 尼克中鋒批老鷹小編：是高中生吧

2018/11/09 15:15

坎特因搶籃板整個人往前摔，慘跌在地上。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克日前以5分之差奪勝，但陣中的替補中鋒坎特（Enes Kanter）賽後卻相當不爽，因為老鷹官方推特發文徹底惹怒他，坎特事後痛批對方的PO文小編根本是高中生，「內容真的很幼稚、很糟！」

老鷹和尼克之戰，坎特比賽中一度因搶籃板整個人往前摔後慘跌地上，然而操刀的小編卻以此大作文章，放上影片戲謔寫道，「上帝為證，他被折成兩半了！」

坎特得知後難忍怒火，直接在推特上回擊，受訪時更毫不留情的痛批老鷹小編，「我不知道是誰負責他們的官方推特，那個人是高中生嗎？我不知道，我知道他們有時候的發文很狂，應該真的是高中生發的吧，他們應該好好思考換人了，這真的是很糟的發文。」

不只對小編有意見，坎特認為老鷹的助理教練也很有問題，當時他可能會因此而受傷，但對方卻和球員做出擊拳的動作，「真的不該有那麼的行為，是我的話就不會這樣做，大家都有家人和朋友，我覺得做到這樣有點超過了。」

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