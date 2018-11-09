NBA》克服20分落後 厄文砍39分領綠衫軍逆轉太陽

厄文豪取39分領軍在延長賽逆轉太陽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今作客太陽，開局不順，讓太陽隊在上半場就以20分遙遙領先，不過頑強的綠衫軍靠著明星後衛厄文（Kyrie Irving）今砍下39分、7籃板、6助攻全能表現，在第四節先將比數扳平，延長賽一鼓作氣超前，最終就以116：109逆轉氣走太陽。

塞爾提克今天開局打得荒腔走板，僅一哥厄文拿下6分苦撐，包括海沃德（Gordon Hayward）、塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）和哈佛德（Al Horford）等先發主力手感全都冷冰冰；反觀太陽在一哥布克（Devin Booker）攜手重回先發的射手華倫（TJ Warren）猛攻，上半場就以20分領先綠衫軍。

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易籃後，綠衫軍開啟追分模式，在厄文的帶領下急起直追，上半場沉寂的射手群也終於如夢初醒；決勝節綠衫軍換上五小陣容積極搶分，太陽見狀趕緊換上先發5人，卻仍壓不住綠衫軍輪番猛攻，比賽最後0.3秒綠衫軍小莫里斯（Marcus Morris）逮到空檔飆進追平三分球，雙方100：100攜手進入延長賽。

延長賽，綠衫軍全隊在厄文的帶領下找回好手感，哈佛德J.布朗連續命中三分球，厄文也獨拿6分，攜手澆熄太陽反撲的氣燄，最終綠衫軍就以116：109在客場收下勝利。

綠衫軍在延長賽逆轉太陽，開心擁抱慶祝。（法新社）

厄文全場28投13中，拿下39分、7籃板、6助攻、3抄截外帶1阻攻的全能成績。決勝節扮英雄投進壓哨追平三分球的小莫里斯進帳17分8籃板，J.布朗拿17分，替補的羅齊爾 （Terry Rozier）則拿下10分6籃板，二年級生塔圖姆（ Jayson Tatum）手感不佳，此役7投1中僅拿下4分。

太陽方面，布克38分9助攻和華倫29分都寫下個人本季新高，狀元艾頓（Deandre Ayton）繳出14分10籃板「雙十」成績單，亞里札（Trevor Ariza）拿11分。

太陽一哥布克飆出38分也寫下本季個人新高。（美聯社）