IESF》官方允許《英雄聯盟》四打五？ 電競協會出面闢謠

IESF今天開打，卻在賽前傳出烏龍。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕第十屆 IESF世界電競錦標賽（10th Esports World Championship）今天於高雄開打，但是卻傳出《英雄聯盟》項目，有多位選手的資格在賽前遭取消，官方甚至允許「四打五」（正常比賽是五打五）的窘境。對此中華民國電子競技運動協會（CTESA）發出聲明反駁並無此事。

昨日有媒體爆料，有選手在賽前被Riot官方人員叫去開會，並說明他因為有打過台灣LMS的升降賽，因此被取消資格，受影響隊伍多達10幾隊，官方甚至允許「四打五」，或者要求並隊以便比賽順利進行的狀況。

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根據這些指控，CTESA中華民國電子競技運動協會說明如下：

本會主辦之2018IESF世界電競錦標賽_英雄聯盟項目狀況說明。

按本賽事大會IESF（International Esport Federation）所指示，本屆英雄聯盟項目各國選手名單有若干違規事項，依IESF大會董事會與IESF裁判委員會期程間進行之選手審查，並針對該名單各國聯合會代表面談事務，確認其違規情事屬實，IESF隨即進行全球性官方信函發送，內容包含情事說明與其補救方案，促使本屆英雄聯盟項目順利進行。

CTESA中華民國電子競技運動協會身為主辦國，負責辦理賽場整備、選手接待、選手村建置、賽事執行與轉播執行工作，並無權參與上述選手審查會議，更無事前審查各國提交名單之權利，至此本會仍將遵循大會指示進行賽事進程，並遵守體育精神進行公平公正之競爭活動。

查近日部分媒體與人士針對本賽事進行捕風捉影之片面或不實報導，本會深感遺憾，盼各方媒體與人士能直接向IESF國際電子競技聯合會或CTESA中華民國電子競技協會求證再行報導。

中華民國電子競技運動協會秘書處