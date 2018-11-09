百欄女神謝喜恩與體操精靈楊千玫練起來 呈現美的極致

謝喜恩（左）與楊千玫。（UA提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕UA Training For Women ╳ Ballet訓練課程由國內新銳芭蕾編舞家葉名樺老師與UA Training台灣區教練朱奕豪教練攜手設計，體驗場邀請到全民隊長林明禎、跨欄國手謝喜恩與韻律體操國手楊千玫，三位不同領域的女英雌同台詮釋自我獨一無二的自信美態度！為鼓勵女性大眾一同加入「美．志在必行」綻放女子力。

工作狂個性的「全民隊長」林明禎表示自己平常抒發工作壓力的方式就是運動訓練，首度參與UA Training訓練課程，訓練中的挑戰跟自己過往訓練內容不盡相同，容易遇到體能撞牆的問題，但想證明自己能夠突破極限的信念，最終依舊品嚐到訓練挑戰成功的果實，而運動過程中培養出來的健康身心，以及淬鍊而成的精實健美體態，是林明禎享受運動、享受自信美的原因。

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全民隊長林明禎。（UA提供）

台灣跨欄運動好手謝喜恩今年跨進雅加達亞運100公尺跨欄決賽，在決賽前卻因腳趾骨折無法完全發揮實力而失利，但樂觀開朗的她選擇轉換比賽心境，抱著享受比賽的心情，積極面對挑戰。

謝喜恩第一次嘗試Ballet訓練方式，她表示：「Ballet看似為優雅的舞蹈藝術，其實能夠全面鍛鍊腳部肌肉、關節和韌帶的力量、以及身體的柔韌性和穩定性。」相較於平常針對跨欄項目所著重的爆發力訓練方式，喜恩這次展現出自身的柔美線條，體驗剛與柔結合的奧妙。

於2017年全國運動會韻律體操項目完賽後即結束15年選手生涯的楊千玫，目前正擔任體操教練，看著現在年輕學子的表現，往往都會讓她回憶起過去在台下認真投入訓練的模樣。楊千玫分享：「以前會為了追求完美或者比賽帶來的壓力，總會覺得訓練的日子很辛苦，但現在回頭看見自己以前比賽的影片，突然驚覺原來另一個角度的自己真的很美！也因為人生有了充實的那些年而感到滿足。」

楊千玫對韻律體操的熱忱並沒有因為退役後而減少，對於Ballet訓練所展現的力與美楊千玫可是相當熟悉，她鼓勵大家能多嘗試不同型態的訓練方式，享受運動帶來的無限樂趣。

全民隊長林明禎。（UA提供）