SBL》李啟瑋飆6個三分球 教頭麥班達高標準：他應該的

台啤愛德運球閃過璞園李啟瑋。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕璞園今天在第16季SBL熱身賽出戰台啤，恰巧兩隊洋將都是碰前東家，璞園則靠著射手李啟瑋飆進6個三分球，貢獻全隊最高20分，助隊終場以79：76險勝台啤。

第八季幫助台啤奪冠的瓊斯得利雙洋將制度，身高較矮的他重新獲得機會回到SBL，璞園選擇網羅瓊斯，先前曾到璞園測試的立陶宛好手艾德目前則披上台啤戰袍，兩隊洋將都是「最熟悉的陌生人」。

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台啤洋將愛德運球，遭璞園彭俊諺抄截。（記者廖耀東攝）

兩隊首節都放上雙洋將組合，也都收下不錯成效，前兩節璞園瓊斯貢獻12分，本土李啟瑋則靠著5個三分球，挹注15分，但次節終場前台啤靠著黃聰翰命中3分球，取得43：40領先。

台啤周伯勳與璞園李啟瑋、施晉堯兩人爭搶籃板。（記者廖耀東攝）

第三節兩隊拉鋸台啤握有1分領先進入末節，末節依規定雙方採單外援，本土獲得較多發揮空間，璞園終場前3分鐘，反倒取得6分超前，李啟瑋單節5分，最後兩分鐘雙方都在外線有建樹，璞園陳冠全、台啤成力煥都有外線。最終璞園雖然發生離譜28次失誤，仍收下比賽勝利。

台啤周伯勳上籃，遭到璞園瓊斯封阻。（記者廖耀東攝）

李啟瑋有20分、5籃板表現，教練麥班達表示，機會空檔出來就該把握，這是球員應該做的，李啟瑋也苦笑，確實是應該的，他原本狀態不太好，有提前到現場練投，找投籃感覺。