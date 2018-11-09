中職》一個聯盟兩種制度 陳韻文旅外不入札

陳韻文行使旅外權利，但統一球團表示國外球團並不用「入札」。（資料照，記者黃志源攝）

〔即時新聞／綜合報導〕今年中職宣佈旅外第二人，統一7-eleven獅隊後援投手，23歲陳韻文昨天（8日）提出旅外申請，今日（9日）由聯盟公告，相較於多人關注的『大王』Lamigo桃猿隊外野手王柏融，Lamigo球團大動作開記者會宣布，開放『入札』，統一球團只是低調歡迎國外各球隊接觸，不使用『入札制度』。

入札制度在日本職棒行之有年，從鈴木一朗、松坂大輔到去年的二刀流大谷翔平，都是使用入札制度挑戰美國職棒大聯盟，其中以平成怪物松坂大輔的5110萬美元創下入札金新高紀錄，在臺灣尚未有入札的案例，如王柏融成功行使將會寫下歷史。

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中職規章規定，當球員年資滿3年即可申請旅外資格，但是仍須經過原球團同意才可旅外。目前中華職棒並無和國外職棒簽署正式的旅外相關辦法，只有球團自行規定，王柏融與陳韻文皆與球團行使旅外權利，但是同個聯盟兩種制度令許多球迷不解，並呼籲聯盟應該盡快定出相關旅外辦法。

陳韻文今年23歲，職棒生涯四年累計成績:11勝12敗17中繼36救援，生涯防禦率5.18，最快球速可達152km/h，2014年以505萬簽約金加盟統一7-eleven獅隊。