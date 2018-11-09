台日交流賽》二木康太5局失1分 羅德6：1勝桃猿（影音）

千葉羅德隊先發投手二木康太。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕繼去年亞冠賽熱身賽後，羅德投手二木康太再次展現對中職打者的壓制力，今天對Lamigo桃猿先發5局僅失1分，在打線狂敲16安力挺下，率領羅德以6：1拿下交流賽第1戰。

二木去年隨羅德來台參加亞冠賽熱身賽，第1戰用80球先發4局只失1分，率領羅德以6：1擊敗中職聯隊，這次交流賽又扛第1戰先發，一開賽就讓猿隊7上7下，投5局狂飆7Ｋ，唯一失分是被林泓育轟出陽春彈。

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千葉羅德隊先發投手二木康太賽後與Lamigirls一同跳舞。（記者陳志曲攝）

二木指出，昨天有看猿隊練習，發覺猿隊打者力量很強，對外角直球也有能力攻擊，因此他以內角直球搭配外角變化球，都能投到讓打者不好掌握的地方，直球尾勁是他今年一大課題，希望在秋訓練得更好，明年可以拚進開季名單。

二木面對王柏融2次都順利解決，他認為，王柏融在日本也有知名度，他很期待對決，結果也是好的；羅德監督井口資仁認為，王柏融是好打者，羅德投手這場雖壓制住，後面兩場還是要小心。

羅德局局都有攻勢，打完4局便以6：0奠定勝基，先發打線只差第8棒捕手吉田裕太就全員安打；兩隊今天繼續進行交流賽第2戰，桃猿、羅德各派洪聖欽、岩下大輝先發。

千葉羅德隊先發投手二木康太賽後與Lamigirls一同跳舞。（記者陳志曲攝）