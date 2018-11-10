MLB》看板球星布萊恩也能談？ 小熊總管急滅火

小熊明星三壘手布萊恩意外捲入交易傳聞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊本季戰績不如預期，知名美媒報導球團為增加薪資空間，連看板球星「小老大」布萊恩（Kris Bryant）都願意交易，小熊總管艾普斯坦（Theo Epsteinn）今緊急滅火，強調自己先前的發言被美媒曲解。

《ESPN》前天報導，小熊有可能交易掉陣中球星布萊恩，而且最快今年冬天就會動作，消息來源指出，小熊向其他隊表示，隊上幾乎所有球員都能談，包括布萊恩在內，但今天《芝加哥論壇》報導，小熊總管已對此作出澄清，認為媒體先前的報導傳遞了錯誤訊息。

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《芝加哥論壇》指出，小熊總管艾普斯坦確實有說，他們樂意聽取別隊對隊上球員的報價，但他也有強調，許多球員對於球隊相當重要，若要交易他們，可能會讓球團打退堂鼓，澄清媒體報導有誤，他並非有意暗示球隊打算賣掉布萊恩。

「我回答了一些概略性的問題、關於我們是否有球員是非賣品的部分。如同大多數的球隊，我們樂意傾聽一切，但這只是球隊的運作哲學。我們有幸能擁有幾位深具影響力的球員，我們會留下他們，而不是丟掉他們。」小熊總管艾普斯說。

小熊季後出手整頓投手戰力，包括續留季中加盟的先發投手海默斯（Cole Hamels），明年隊上將有4位球員年薪超過2000萬美元，在自由市場開跑之前，團隊薪資高居聯盟榜首，被認為今年季後補強潛力有限。

布萊恩要到2021年季後，才能成為自由球員。（資料照，法新社）