MLB》簽孔賓補強輪值？ 洋基總管不小心說溜嘴

洋基總管近日發言引發聯想。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基季後補強首重先發，總管凱許曼（Brian Cashman）近日發言引發討論，被美媒解讀為，洋基可能有意簽下先發左投孔賓（Patrick Corbin）。

儘管外界頻頻猜測，洋基有可能簽下孔賓，但洋基總管對此始終沒有正面回應，從未直接說出，孔賓是球隊補強的目標之一，然而《紐約郵報》報導，總管凱許納曼近日的發言，可能不經意透露了真正心意。

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《紐約郵報》指出，總管凱許納在討論是否對哈普（J. A. Happ）是否有興趣時，一句不經意的發言引人遐想，當時總管凱許納回答：「我有跟他的經紀人John Courtright談過嗎，有的。」，但問題是，John Courtright並不為哈普工作，他可是孔賓的經紀人。

《紐約郵報》認為，洋基總管凱許曼還會繼續尋覓先發補強人選，但簽下孔賓可能是最適合的選擇。大聯盟專欄作家Jon Morosi也說，孔賓才29歲、相對年輕，本季球員綜合評價值高居大聯盟投手第四，看好孔賓的談約潛力不輸去年季後的達比修有，達比修有去年獲6年1.26億美元大約，轉戰小熊。

美媒預測洋基有意簽下孔賓。（資料照，法新社）