NBA》昨對公鹿拉傷左腿 柯瑞至少缺陣1場

柯瑞拉傷左大腿，至少會缺陣1場比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨不敵公鹿中斷八連勝，看板球星柯瑞（Stephen Curry）拉傷左大腿提前退場，明天主場對籃網確定不會出賽，總教練柯爾（Steve Kerr）認為柯瑞的傷勢並不嚴重，會持續觀察狀況。

柯瑞昨在第3節防守時受傷，退場治療後沒有再回場上，單場外線4投0中、僅拿10分6助攻，連2場得分低於20分，今天接受MRI檢查，結果為左大腿內收肌輕微拉傷，明天主場的比賽確定不會上場，預計還得休息數天。

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總教練柯爾表示，檢查結果顯示，柯瑞的腿傷並不嚴重，但球團對於柯瑞非常謹慎，所以先讓柯瑞休息一場，再重新評估傷況，「柯瑞沒事，他對受傷感到有點難過，但MRI檢查結果是個好消息，所以看起來應該不會缺陣太久。雖然柯瑞對自己受傷很失望，但傷勢不嚴重是不幸中的大幸。」

勇士除了柯瑞，目前還有2位傷兵，D.格林（Draymond Green）大腳趾扭傷，李文斯頓（Shaun Livingston）則是足部痠痛，但總教練並不擔心傷兵狀況，透露D.格林復健進展順利，已經感覺好很多，相信2人很快就能回場。

總教練透露柯瑞腿傷並不嚴重，應該很快就能歸隊。（資料照，法新社）