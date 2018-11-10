MLB》15年職涯奉獻給家鄉 雙城名將茂爾宣布退休

雙城名將茂爾今宣布退休。（取自雙城推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟生涯15年全奉獻給家鄉明尼蘇達，雙城名將茂爾（Joe Mauer）今透過球團發佈聲明，宣布自己從棒球退休，感謝雙城球迷自始至終的支持，讓他滿懷感激告別球場。

捕手出身的茂爾，在2001年被家鄉球隊雙城挑中，成為當年的選秀狀元，2004年初登大聯盟之後，茂爾出色的打擊火力逐漸大放異彩，3度以捕手之姿榮登聯盟打擊王，2009年勇奪美聯年度MVP，生涯6次入選明星賽，拿過5座銀棒獎和3屆金手套肯定。

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然而2013年季中，茂爾在蹲捕時被一顆擦棒球直擊面罩，造成腦震盪、視力受影響，隔年茂爾轉任一壘手，將近4年未在大聯盟蹲捕。今年例行賽最後一戰，茂爾在該役最後一打席擊出二壘安打後，9局上戴著捕手護具出場，強忍淚水完成生涯最後一次接捕，在全場雙城球迷掌聲中退場。

茂爾在生涯最後一個打席擊出二壘安打。（資料照，美聯社）

茂爾穿上捕手護具，完成生涯最後一次蹲捕。（資料照，美聯社）

茂爾情緒滿溢，淚灑球場。（資料照，法新社）

季中曾說不確定是否會繼續打球的茂爾，在今天發佈了感性聲明，宣布自己從棒球退休，除了透過球團發佈聲明，也買了全版的報紙版面，刊登一封寫給雙城球迷的長信，透露自己深思許久，考量自己的健康以及家人，最後做出退休決定。

「深思熟慮後，我已經決定從棒球退休，這個決定出自我的健康、還有我的家人考量，腦震盪後的風險總是存在，今年因為拚接界外球，讓我受傷缺陣超過30場後，再次提醒了我。」茂爾在信中開頭寫道。

茂爾表示當年的腦震盪意外，以及成為丈夫和父親，都讓自己的個人生涯產生重大改變，今年主場最後一役以捕手身份告別球場，讓他滿懷感激，在健康與家人的考量下決定退休。

從2001年被家鄉球隊挑中後，過去18年全奉獻給雙城，茂爾感性結尾：「謝謝你，明尼蘇達雙城隊，謝謝你們，球迷們，是你們成就了我的職業生涯，讓這一切值得紀念、令人難以忘懷，因為你們，我才能滿懷著愛與感恩，告別球賽。」

考量健康與家人因素，茂爾做出退休決定。（資料照，美聯社）

茂爾18年的職業生涯，全奉獻給家鄉明尼蘇達。（資料照，美聯社）