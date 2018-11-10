NBA》湖人戰績差該炒華頓？前勇士教頭一語道破

湖人一哥詹姆斯與教練華頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管湖人本季找來詹姆斯（LeBron James），戰績並沒有太大提升，總教練華頓（Luke Walton）帶兵能力因此被質疑，不過，前勇士教頭傑克森（Mark Jackson）不認為問題在華頓身上，而是大家對詹姆斯的到來期望太高。

湖人並沒有因為詹姆斯加盟戰績一飛衝天，開季先是吞下3連敗才開胡，7場比賽只拿2勝，甚至因此傳出湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）將開季低潮矛頭指向華頓，還在面談時當面咆哮爆粗口。

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不過，詹姆斯出面力挺華頓，他認為教練團已經做了該做的工作，一切就在於球員是否能確實執行戰術，而傑克森也認為，不該將湖人戰績差的責任歸咎在華頓身上。

「聯盟當今狀況就是如此，當你得到了全世界最好的球員，你會對他們抱有非常高的期望。」傑克森說，「華頓肯定很清楚這樣的情況，他是一個出色的教練，但湖人簽下詹姆斯後，大家對於他們的表現都有過多的期待，得打出更好的戰績。」

傑克森接著說道，他認為開季狀況並不是件太罕見的狀況，詹姆斯並非贏球保證，「其實過去詹姆斯在熱火的時候也曾有過換帥傳聞，而到了騎士教練團也有所變動，因為開季狀況不佳總會讓人驚慌，現在，對華頓該抱持的期待應該是，『一起在場上戰鬥，證明是個合格的教練』，畢竟魔術強森一直是個贏家。」

湖人近期狀態上升，特別是網羅T.錢德勒（Tyson Chandler）提升禁區戰力，首戰就收到效果，近4戰拿3勝，目前戰績為5勝6敗排西部第10。