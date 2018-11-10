網球》年終賽每次都在倫敦 喬帥、費爸看法不同調

喬科維奇在年終賽開打前的記者會上表示，應該讓這項賽事巡迴，而不是停留在一個地方。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間12日開打的ATP（職業男網總會）年終賽，將由8名球員共同爭奪今年最後的冠軍金盃，但運彩公司卻指出，可能只有賽會的前兩名種子，喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer）有機會能夠衝擊冠軍頭銜。

這兩名當今的網壇大老，都相當擅長打室內硬地的比賽，不過對於賽會的地點安排，兩人則持不同意見。「我覺得（年終賽）辦在同一個地方超過十年，這是有點過分」，喬科維奇表示，「不是針對它在倫敦，而是應該把它搬到其他地方舉行，讓更多人看見。」

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球王喬科維奇也提到，「我是在這裡（倫敦）打得最出色的球員」，但像這種大型賽事，應該要有一個巡迴的概念，同時協助推廣世界各地的網球。

ATP年終總決賽在2000年後，分別在葡萄牙里斯本、澳洲雪梨、中國上海、美國休士頓舉行過，其中連續停留最長的就是2005至2008的上海站，如今倫敦的主辦權將確定至少延長到2020年，也難怪會引發喬科維奇的抱怨。

不過對於這個問題，瑞士特快車則有不一樣的看法。費德爾認為，人潮一直湧進倫敦，這是一件很好的事，「為什麼不留在這裡?」他更說道「我很高興能在一個非常了解網球這項運動的城市打球，這就是球員最好展現球技的地方。」

外界預估「費爸」費德爾今年將會與喬帥爭冠。（法新社）

ATP年終賽的男單參賽球員，依循慣例是由該年度世界排名前八的選手共同爭奪，而今年分別是喬科維奇、納達爾（Rafa Nadal）、費德爾、波特羅（Juan Martin del Potro）、茲韋列夫（Alexander Zverev）、安德森（Kevin Anderson）、西利奇（Marin Cilic）、提姆（Dominic Thiem）表定參賽，不過其中世界排名第二與第四位的納達爾、波特羅有傷在身無法參賽，因此將由日本好手錦織圭、美國長人伊斯納（John Isner）遞補。

21歲的德國小將茲韋列夫，是本屆賽事中最年輕的球員。（法新社）