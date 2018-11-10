羽球》奪冠夢又碎！勁敵戴資穎退賽辛度卻止步8強

辛度昨在福州公開賽8強吞敗，又無緣奪冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世羽聯賽程密集，世界球后戴資穎和印度好手賽娜紛紛選擇退出中國福州公開賽，而賽前印度媒體原看好世界排名第三的辛度（PV Sindhu）在兩大勁敵退賽後，終於有機會能拿下今年首冠，不過昨她在8強戰不敵中國選手何冰嬌，奪冠夢碎。

印度一姐辛度本季遇低潮，開季至今一冠未取，只在大英國協運動會上拿到女團金牌，雖然今年5次打入女單決賽，卻全都拿亞軍，2次分別敗給戴資穎和同胞賽娜（Saina Nehwal），而戴資穎一舉在今年度拿下8冠。

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先前印度媒體《滾動》（Scroll.in）曾指出，戴資穎和賽娜這兩位勁敵都退賽，對辛度來說是最好解決她今年冠軍荒的機會，指出籤表上與她同半區的對手中，只有奧原希望會帶來麻煩。

沒想到辛度8強戰碰上何冰嬌，兩人先各搶下1局，進入決勝局，辛度在處於10：15落後時，雖然開啟追分模式，打出5：1的攻勢，不過接下來卻後繼無力，被何冰嬌連拿5分，最後以17：21、21：17、15：21不敵對手，8強止步。

而何冰嬌賽後談到自己勝利的原因，則分析表示：「最後階段我沒有著急，她（辛度）在進攻上卻發生失誤，其實她的進攻挺難接的，但界外了，所以我算是撿到便宜。」

何冰嬌決勝節連拿5分，扳倒強敵辛度。（法新社）