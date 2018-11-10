MLB》「回家當全職老爸」 道奇釋出老將阿特利

道奇釋出阿特利，讓他回歸家庭專心當爸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕告別的時刻終將到來，道奇今宣布釋出阿特利（Chase Utley），讓這位39歲老將能夠正式從球場上退休，回家專心當一位「全職」父親，球團隨即也透過推特，感謝阿特利這些年來對球隊的貢獻。

阿特利生涯前13季效力費城人，是2009年的費城人奪冠班底，曾幫助球隊連5年稱霸分區，2015年被交易至道奇後，雖然轉任替補，但道奇年年在季後續簽阿特利，直到今年阿特利在季中宣布，本季將是生涯最後一年。

請繼續往下閱讀...

阿特利當時在記者會上表示，對他來說最困難的地方就是，自己是一位「兼職」老爸，這是他決定今年季後退休的真正原因，他已經準備好要當一個「全職」老爸」，一旁的道奇棒球事務總裁Andrew Friedman直言，阿特利希望今年能專心幫助道奇爭冠，在他心中，阿特利毫無疑問已是名人堂球員。

阿特利在大聯盟16年，生涯打擊三圍 .275/.358/.465，擊出259轟、1885支安打， 總計挨過204次觸身球，為另類職涯亮點。

阿特利與寶貝兒子。（資料照，USA TODAY Sports）

阿特利與寶貝兒子。（資料照，USA TODAY Sports）