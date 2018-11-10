NBA》火箭迷航「大鬍子」不擔心 哈登：只是進攻當機

火箭「大鬍子」哈登。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季拿下例行賽第1、穩坐西部龍頭的火箭隊，本季戰績4勝6敗，「大鬍子」哈登（James Harden）傷癒歸隊才好不容易在本季達成首次連勝，昨天卻遭少了魏斯布魯克 （Russell Westbrook）的雷霆隊慘電，不過一哥哈登倒是老神在在，認為球隊只是在進攻上暫時當機。

過去以兇猛火力打遍天下的火箭，昨天一戰團隊準星居然不到4成，招牌三分球更是低到只有2成62，哈登拿下全隊最高19分，另有8籃板5助攻，不過19投僅7中表現平平，最終以18分之差慘輸雷霆。

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賽後哈登顯得相當平靜，他在受訪時說：「放心，我們沒事，會好起來的，我們這場的防守得不錯，就是進攻上不如預期而已。只要維持現在這種積極的精神，保持好球隊的節奏，我不擔心球隊的防守，我們只是沒能好好得分而已。」

而對於教頭丹東尼（Mike D'Antoni）認為球隊昨天出手過於勉強，沒有好好選擇出手的時間，不過這一點，哈登並不同意，「我覺得就是因為有不錯的機會才會出手，只是最後沒進而已。」

在哈登看來，球隊目前最重要就是要保持積極的心態，「現在的確是碰到了些困難，因為有空檔機會卻投不進，就會為你出手帶來壓力，所以我們要保持積極的心態和能量，不停地策勵自己。」