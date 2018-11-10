網球》「丹麥甜心」自曝負傷打球 一度連手都舉不起來

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪日前自曝傷勢。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）日前自爆，早在美網開打前，就已經被確診罹患由自身免疫系統障礙所引起的類風溼性關節炎，最近參加的新加坡年終賽等賽事，都是帶著傷勢在拚比賽。

這位前網壇一姐表示，在溫布頓期間就已經感受到自己的身體不太對勁，甚至有天早上起床，發現自己的手臂完全舉不起來，這才趕快去做檢查，並在美網之前就得知診斷結果。

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沃茲妮雅琪說，「一開始很震驚，明明自己還是個頂尖運動員，但突然間，妳又得去應付一個怪病。」不過她也慶幸自己發現得早，即早治療總是好的。現階段就是要學習與傷病和平共處，嘗試著不要讓它阻礙自己。

既然在年中就已經發現傷勢，為何當時不對外透露消息?沃茲妮雅琪坦言，「因為不想給其他競爭者優勢」，也不想替自己找藉口，認為是傷痛影響自己。

從七月開始，曾經連續五項賽事都在前兩輪就出局，沃茲妮雅琪說，直到九月在中國公開賽拿下冠軍，內心才比較踏實。她透露，「在北京贏球之前，總是會懷疑自己，還能不能像之前一樣打球」，但醫生也鼓勵她，只要保持信心，還是可以做任何她想做的事。

沃茲妮雅琪透露，九月在中國公開賽封后，對她而言是一大強心針。（美聯社）

由於這類傷勢是慢性且長期的，因此對於運動員來說，無非是個折磨，但丹麥甜心認為，即使痊癒的機率不高，還是有機會可以讓它停止惡化，甚至是緩解，而她現在要做的，就是持續奮鬥，並試著做其他人的榜樣。