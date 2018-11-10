NBA》星海哥首度回老東家 爵士賽前沒播致敬影片（影音）

海沃德轉隊後首度回到老東家爵士。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星海沃德（Gordon Hayward）今天首度回到前東家爵士主場，但爵士隊並沒有在賽前播放致敬影片，僅在社群媒體上貼出20秒的影片，並寫上：「歡迎回來，Gordon」。

海沃德效力爵士7個賽季，在2017賽季結束後與球隊不歡而散，轉隊到塞爾提克，卻在2017-18賽季首場比賽就扭斷腳踝，整季報銷。今天是海沃德轉隊後首度回到猶他主場出賽，賽前《ESPN》記者Tim Bontemps就在推特上透露，爵士考慮到球迷的感受而決定不在賽前播放海沃德影片。

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Tim Bontemps在推特上寫道：「正如我剛剛的報導，爵士今晚不會播放致敬海沃德的影片，球隊選擇只在社群媒體貼上影片。」不過海沃德早有心理準備，月初被問到將作客老東家，他也自嘲一定會被噓：「已經一年了，希望噓聲不要太大。」

本季海沃德在綠衫軍場均繳出9.9分、5.6籃板、2.2助攻，遠遠低於他在爵士最後一年的場均21.9分。