NBA》這學長好壞！林書豪塞爆米花惡整球隊菜鳥

老鷹核心新秀T.楊恩（左）賽前遭到林書豪惡整。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾和林書豪當過兩年隊友，新球季將在SBL效力的新洋將史密斯（Greg Smith），之前受訪時才提到自己最印象深刻的就是林書豪惡整隊友的功力，今天老鷹菜鳥T.楊恩（Trae Young）今天賽前同樣慘遭惡整，馬上充分體會學長林書豪的「關愛」。

老鷹新秀楊恩因在大學瘋狂的外線表現和傳球能力，被譽為「柯瑞2.0」，進入老鷹後被馬上成為球隊核心，扛下先發控衛重責，不過今日賽前他仍難逃被惡整的命運，今天不但跟另外一位菜鳥史佩爾曼（Omari Spellman）都被強迫背上粉紅小背包，兩人的車更被塞滿爆米花，讓兩位可憐的菜鳥只能無奈的苦笑。

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T.楊恩新買的百萬名車被學長們塞滿爆米花。（取自林書豪IG）

史佩爾曼苦笑著清理自己被塞滿爆米花的車。（取自林書豪IG）

T.楊恩被學長們整，只能背著「菜鳥限定的粉紅背包」站在一旁苦笑。（取自林書豪IG）

顯然林書豪是策劃這整起惡作劇的主謀之一，因為他不但跟著一起惡搞T.楊恩新買的百萬名車，同時他擔任攝影師，掌鏡將這搞笑的畫面拍下，並上傳到了個人社群媒體上，而在影片中，林書豪故意吃了幾口爆米花，還幸災樂禍地宣布：「這可不是普通的爆米花，這是一級棒的爆米花！」

主謀之一的林書豪，邊拍影片邊嗑爆米花。（取自林書豪IG）

雖然林書豪總是喜歡惡搞隊友整人，不過透過這個過程，卻能讓這些新秀和隊友關係越來越緊密，進而催化並加速他們與球隊的化學效應。