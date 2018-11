NBA》參觀勇士新主場 KD：想像在這裡飆分

杜蘭特應邀參觀勇士新主場。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天賽程輪空,球星「KD」杜蘭特(Kevin Durant)應邀到球隊新主場參觀,受訪時對於季後是否續留勇士的提問,並未正面回應。

杜蘭特去年以2年合約續留勇士,今年季後有權跳脫合約,外界認為杜蘭特很可能動用球員選項,在季後投身自由市場試水溫,下季是否續披勇士球衣,成為未知數。

請繼續往下閱讀...

今天趁賽程輪空,勇士球團「公開」招募杜蘭特,邀請他參觀正在興建中、將於下季啟用的全新主場館,杜蘭特應邀出席,跟著贊助商和媒體,進行將近40分鐘的場館導覽。

隨行記者指出,勇士正在趕工搭建場館,下季將告別用了47年的甲骨文球場,搬到Chase Center這座全新主場,過去這幾個月以來,已有數名勇士球員來參觀過新主場,但杜蘭特是全隊第一位,真正踏上球場地板的球員。

杜蘭特受訪時表示,自己的想像力正隨著各種可能性恣意運轉,當他踏上球場地板,杜蘭特邊走邊說:「我正在想著,球員會在這裡砍進很多分數,球迷們會喜歡這裡的。」

記者提問這番言論是否代表,杜蘭特已經承諾續留勇士,把這裡看作是未來的新主場,但被杜蘭特一笑置之,並未作出正面回應。

The Chase Center tour is for media and sponsors— but it might as well be for one person: Kevin Durant. pic.twitter.com/JbkhpzmrQb

KD getting a lot of love from Chase Center workers. They told him he’s the first player to be on what will be on the floor in the new facility. “I can see a lot of points being scored here,” he says. pic.twitter.com/9hyJU3aG9L