MLB》換湯不換藥 美媒點出水手問題

卡諾簽了大約後，表現不如預期，今年更因為藥檢未通過而遭到聯盟禁賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手本季在七、八月時一度有望挑戰季後賽名單，但最終仍功敗垂成，以分區第三坐收，匆匆結束今年球季，更讓水手高層扼腕不已。美國雅虎記者Jeff Passan就指出，水手球團可能將會在今年冬天展開整肅，著眼未來，讓球隊提早進入重建期。

本周水手已經送走陣中具有長打能力的主戰捕手祖尼諾（Mike Zunino）、外野手赫雷迪亞（Guillermo Heredia），讓外界聯想，水手接下來是否會展開跳樓大拍賣。

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根據美國《雅虎》報導，水手已有派克斯頓（James Paxton）、卡諾（Robinson Cano）、席古拉（Jean Segura）、克魯茲（Nelson Cruz）、高登（Dee Gordon）與救援王狄亞茲（Edwin Diaz）等主力球員，卻還是難以擠進分區前二，因此這批主戰球員可能也成了水手接下來要拿來交易的籌碼。

水手左投派克斯頓被外界點名是熱門的交易人選。（美聯社）

但《運動畫刊》則分析，重建的確是個務實的商業決策，但以水手的體質，和其殘破不堪的農場，難保重建後能夠躋身競爭行列，更遑論對於球迷而言，簡直是煎熬。

事實上，水手可能會透過交易，換取更多潛力新秀，來補足他們農場的匱乏，但現階段最大的問題可能會在與高登、卡諾、赫南德茲 （Felix Hernandez）的合約身上，不僅表現不如球團預期、難以交易，更佔掉了球隊很大一部分的的薪資空間。