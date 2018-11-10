中職》冬盟球隊名單出爐 狀元戴培峰參賽

富邦選秀狀元戴培峰。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018亞洲冬季棒球聯盟將於11月24日開打，第六屆賽事將由五隊分別來自台、日、韓的隊伍相互較勁，包含中職聯隊、日職東軍、日職西軍、韓職聯隊以及日本社會人隊參戰。而中職聯隊總教練則是由去年帶隊打出好成績的Lamigo桃猿二軍林振賢總教練繼續領軍，面對4支外隊，均派出年輕新秀參戰，有不少選手在各自聯盟登上一軍紀錄。

地主球隊中職聯隊成員，包括季中選秀狀元，富邦悍將捕手戴培峰、投手歐書誠及張竣龍參戰。統一7-ELEVEn獅則是加入今年選秀第三輪選進的劉軒荅，另外今年台灣大賽表現優異的楊家維、林祐樂也將持續透過冬盟賽事累積經驗。中信兄弟部分，除了今年選秀第二、四輪選進的高宇杰、吳俊偉加入，今年在二軍表現亮眼，並拿下安打王、打擊王及盜壘王的陳文杰，以及今年在一軍繳出13轟的強打少年陳子豪也都入列。Lamigo桃猿則是包括今年第一輪指名的翁瑋均，第二、六輪選進，擁有速度的陳晨威及二軍兩場先發僅失1分的江國謙，和去年第三輪選進的成晉挑戰冬盟，另外本季因傷缺陣的張閔勛也復出參賽。

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由讀賣巨人、千葉羅德海洋、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、東京養樂多燕子5支球隊所組成的日職東軍，總教練是巨人隊二軍監督高田誠，今年帶來2017第一輪指名重砲好手安田尚憲、村上宗隆。畢業自履正社的安田尚憲現正隨隊來台與Lamigo進行交流戰，他在高中時期轟出65發全壘打，二軍階段也敲12轟，108安、67打點，並且在剛結束的U-23世界盃拿下大會MVP。村上宗隆則是二軍階段敲出17支全壘打，9月升上養樂多一軍。東軍不只火力不容小覷，投手陣容更是一時之選，包括本季18場登板，球季尾聲轉任先發的星知弥，以及樂天一軍15場登板、7場先發的池田隆英。

而由福岡軟體銀行鷹、阪神虎、歐力士猛牛、橫濱DeNA灣星、中日龍5支球隊組成的日職西軍，則是未來之星大集合，包括被視為「熱男」松田宣浩接班人的軟銀內野手増田珠，新人球季就轟全壘打的DeNA山本祐大及宮本秀明，再加上二軍79次奪三振的歐力士K－鈴木，以及防禦率2.28的榊原翼、最快球速151公里的石川翔也都將參戰。

第五度來台參與冬季聯盟韓職聯隊，仍是由警察廳總教練柳承安領軍，陣中最值得關注的是NC恐龍主戰捕手，更是2017年經典賽韓國代表隊一員的金泰君，以及NC恐龍19歲新秀金亨俊與18歲內野手吳泳首。再加上包括台灣球迷熟悉的李聖圭，他曾於2016年來台參與冬季聯盟，當時繳出亮眼打擊成績，5支全壘打僅次於吉田正尚，被稱為「小鋼砲」型選手。

第二次冬盟參戰的日本社會人，則是派出參與雅加達亞運，且連兩年來台打冬季聯盟的投手堀誠、高橋拓已、捕手木南了、內野手北村祥治、外野手佐藤旭與松本桃太郎等選手，剛結束的U-23日本代表隊捕手喜多亮太也在名單內。去年日本社會人隊首度參賽即表現令人驚艷，冬盟例行賽戰績12勝5敗2和，以高達0.706的勝率獨占龍頭，今年仍將是一支讓台、日、韓職業聯隊選手備感威脅的勁旅。