NBA》「厄文暴怒球」找到了！ 金塊球迷親自回贈穆雷

穆雷日前對塞爾提克轟下生涯新高48分。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊J.穆雷(Jamal Murray)日前單場轟下生涯新高48分,卻因違反聯盟潛規則惹怒對手,賽後塞爾提克球星厄文(Kyrie Irving)氣得把球丟上觀眾席,球最後被一位金塊小球迷拿到,今天主場賽前回贈給J.穆雷。

上役對塞爾提克的比賽,J.穆雷在主場轟下生涯新高48分,球隊在比賽尾聲已獲雙位數領先篤定贏球,J.穆雷卻在終場前一秒嘗試外線出手,被認為違反聯盟潛規則,厄文賽後相當不滿,滿腔憤怒把球扔上觀眾席,J.穆雷賽後道歉,而厄文則收到聯盟罰單。

請繼續往下閱讀...

今天金塊主場對籃網賽前,一位名叫Park的金塊小球迷來到場邊,因為他拿到了厄文當時丟上觀眾席的球,親自拿著球送給J.穆雷,兩人相見歡並留下合照,而Peter也得到了J.穆雷回贈的球鞋。

Kyrie flings ball into the crowd after Murray attempts to score 50. Probably not the best way to handle things BUT it's definitely the most entertaining.



(via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/OTeZZR6rpL