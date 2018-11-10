MLB》「球迷票選」金手套獎出爐 艾倫納多二連霸

艾倫納多和查普曼獲球迷票選金手套獎。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今頒發「球迷票選」金手套獎，洛磯明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）連2年受球迷肯定，與高中學弟、運動家三壘手查普曼（Matt Chapman）同獲殊榮，同一年度由相同守備位置的球員獲獎，為史上第一次。

聯盟金手套獎是由各隊總教練與教練團投票（佔75％），搭配客觀守備數據（佔25％）總和選出，大聯盟在2011年首設「球迷票選」金手套獎，讓球迷在聯盟金手套獎名單公佈後，從中票選2人獲獎，兩聯盟各1位球員。

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艾倫納多本季締造國聯三壘手金手套六連霸，今天喜上加喜，連2年獲頒「球迷票選」金手套獎，美聯則由運動家三壘手查普曼獲得，這是大聯盟開辦「球迷票選」金手套獎以來，首次出現同一年度由相同守備位置的球員獲獎。

艾倫納多與查普曼是高中隊友，年長2歲的艾倫納多當時是隊上主戰游擊手，學弟查普曼擔任替補游擊手，艾倫納多締造金手套六連霸後，學弟查普曼今年也獲得生涯第一座金手套獎，兩人一同盛裝出席獲頒「球迷票選」金手套獎，笑得相當開心。