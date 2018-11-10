網球》「內心很掙扎」 澳洲壞小子透露自己接受心理治療

壞小子基里奧斯表示自己正在接受心理治療。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕23歲的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），今年不僅場內場外的大小紛爭不斷，世界排名更從原先的第14跌落到第37位，如今回到家鄉澳洲休息，他也向當地的《坎培拉時報》透露，其實自己已經有嘗試看心理醫生，並試圖了解自己的問題。

「已經拖得有點久了，但至少把內心的話都說出來，感覺舒服多了，也沒必要再隱藏什麼。」基里奧斯坦言，過去幾年自己與團隊都沒有在軌道上，在美網公開賽時更讓裁判看不下去，親自對他說了幾句語重心長的話。

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摩洛哥籍的資深主審Mohamed Lahyani在美網時曾在比賽中鼓勵基里奧斯，遭批不妥。（法新社）

壞小子提到，為了避免讓身心都一直停留在疲乏狀態，自己對於明年的賽程規劃，將有大幅改變，並強調「我真的很幸運，能擁有這樣的職業網球生涯。」

基里奧斯的天分，就連費德爾（Roger Federer）都曾誇讚，表示壞小子是塊璞玉，只缺乏適合他的團隊，與自身的苦練。承蒙球王對於自己的看重，基里奧斯也下定決心要痛改前非，就如同「費爸」曾對他說的，「一切只是取決於你想不想做到。」

費德爾（左）與基里奧斯（右）。（取自IG）