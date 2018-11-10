NBA》這就是態度！林書豪：無論任何情況就是拚

林書豪板凳出發拿19分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹首節就被打爆，全場最多落後活塞達29分，儘管球隊大比分落後，林書豪第四節還是展現拚勁，單節拿11分、攻下球隊全場最高19分，賽後他表示，自己只是秉持一貫的奮戰精神，不管落後幾分拚就對了！

「我上場打球的心態從沒改變過。」林書豪賽後在休息室接受訪問時說，「不管是領先多少、落後到什麼樣的地步，無關是第一節上場還是第四節，也不管是不是垃圾時間，無論遇到什麼樣的狀況，我要做的就是保持一貫的打球態度，我喜歡場上競爭的感覺。」

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老鷹開賽就將自己推入深淵，攻守端完全失序，特別是貧弱的防守端表現，讓對方在進攻端予取予求，首節打完分差達20分，全場一度最多落後29分，比賽呈現一面倒的慘況，勝負早已失去懸念，不過，林書豪第四節上場時打出永不放棄的精神，3次出手全進、包含兩顆三分彈，一人就攻下11分，儘管老鷹最終以輸球收場，林書豪所展現出的拚勁確實值得嘉許。

林書豪從板凳出發，上場近22分鐘，9投5中、包含外線4投2中，7次罰球全進，拿到全隊最高19分，外帶3籃板4助攻3抄截。

老鷹吞下3連敗，接下來將展開客場之旅，場場都是硬仗，首戰碰上詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，接著為衛冕軍勇士、金塊及溜馬。