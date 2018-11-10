NBA》孤掌難鳴！湯斯得分寫本季新高 灰狼仍慘吞5連敗

灰狼湯斯今砍下本季新高39分卻仍難拯救低迷的球隊。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼少主湯斯（Karl-Anthony Towns）今狂砍本季新高的39分，然而灰狼從首節後，就一路落後到比賽結束，最終在客場以110：121不敵團隊手感火燙的國王，苦吞近期5連敗。

開賽灰狼就先發制人，內外開花打出7：0的小高潮，湯斯又連拿4分，幫助球隊取得雙位數領先，不過國王馬上靠著神準的外線還以顏色，並將比數追近，讓灰狼在首節打完僅剩2分領先。

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不過次節回來，國王靠著費雷爾（Yogi Ferrell）的好手感，連拿6分先將比數超前，其他射手也跳出來，反觀灰狼僅湯斯一人孤軍奮戰；易籃後，國外射手群在外線多點開花，馬上把比分差距拉開到雙位數。

決勝節，灰狼終於回神，在「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）連飆2顆三分球帶領下，一度將落後的比分追到僅剩2分之差，不過國王馬上穩住陣腳，拿下7分鎖定勝基，最終就在主場以121：110力克來訪的灰狼，在結束二連敗的同時也送給對手五連敗。

國王今天攻勢多點開花，先發5人得分都上雙，中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）全場16投11中，獲全隊最高25分另有5籃板，尚柏特（Iman Shumpert）貢獻次高17分，福克斯（De'Aaron Fox）拿下16分，另送出10次助攻，希爾德（Buddy Hield）也有15分10籃板「雙十」表現。

中鋒考利斯坦砍下全隊最高25分。（歐新社）

而灰狼湯斯今上場快40分鐘，拚出39分19籃板1助攻，另有1火鍋，砍下本季個人得分新高，然而除了羅斯繳出21分6籃板5助攻、J.巴特勒13分8籃板8助攻外，其他隊友不僅進攻火力低迷，也守不住對方外線輪番猛攻，吞下開季以來最慘的五連敗。

灰狼慘吞5連敗。（今日美國）