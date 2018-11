NBA》海沃德近鄉情怯 塞爾提克近4戰吞3敗（影音）

海沃德重返前東家主場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕海沃德(Gordon Hayward)改披塞爾提克球衣後,首次在前東家爵士主場出賽、僅拿13分,金塊在英格斯(Joe Ingles)生涯新高27分領軍下,一度領先對手多達20分,塞爾提克雖在末節一度追近,最終仍以115:123輸球,近4戰苦吞3敗。

塞爾提克開賽打出10:2攻勢,爵士隨即找回節奏,上半場最後4次進攻全數得手,取得7分領先,期間英格斯貢獻8分、包括2記外線出手,半場打完已攻下20分。易籃後爵士續奏得分樂,第三節打出17:6猛攻,單節轟下35分,一度將領先擴大到20分。

綠衫軍在決勝節甦醒追分,回敬15:4攻勢力圖振作,最後2分多鐘一度追到剩4分落後,但爵士再度接管比賽,最後一分鐘罰球8投7中,板凳出發的克勞德(Jae Crowder)砍進單場第4顆外線,得分飆破20分,塞爾提克無力回天再吞敗。

金塊英格斯砍進5顆三分球,攻下全場最高27分另有7助攻,新星米契爾(Donovan Mitchell)斬獲21分5助攻2抄截,戈貝爾(Rudy Gobert)豪取17分15籃板,替補的克勞德扮演板凳暴徒,上場30分鐘投進4顆外線,貢獻20分,此役爵士先發五人得分全數上雙。

改披綠衫的海沃德,重返老東家首戰獲13分7助攻1抄截,全場出手9投3中,手感略顯冰冷,羅齊爾(Terry Rozier)外線8投5中摘全隊最多22分外帶6籃板,塔圖姆(Jayson Tatum)力拚21分3籃板4助攻5抄截,當家厄文(Kyrie Irving)此役因個人因素,未被登錄在出賽名單。

