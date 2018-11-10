NBA》海沃德近鄉情怯 塞爾提克近4戰吞3敗（影音）

海沃德重返前東家主場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海沃德（Gordon Hayward）改披塞爾提克球衣後，首次在前東家爵士主場出賽、僅拿13分，金塊在英格斯（Joe Ingles）生涯新高27分領軍下，一度領先對手多達20分，塞爾提克雖在末節一度追近，最終仍以115：123輸球，近4戰苦吞3敗。

塞爾提克開賽打出10：2攻勢，爵士隨即找回節奏，上半場最後4次進攻全數得手，取得7分領先，期間英格斯貢獻8分、包括2記外線出手，半場打完已攻下20分。易籃後爵士續奏得分樂，第三節打出17：6猛攻，單節轟下35分，一度將領先擴大到20分。

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綠衫軍在決勝節甦醒追分，回敬15：4攻勢力圖振作，最後2分多鐘一度追到剩4分落後，但爵士再度接管比賽，最後一分鐘罰球8投7中，板凳出發的克勞德（Jae Crowder）砍進單場第4顆外線，得分飆破20分，塞爾提克無力回天再吞敗。

金塊英格斯砍進5顆三分球，攻下全場最高27分另有7助攻，新星米契爾（Donovan Mitchell）斬獲21分5助攻2抄截，戈貝爾（Rudy Gobert）豪取17分15籃板，替補的克勞德扮演板凳暴徒，上場30分鐘投進4顆外線，貢獻20分，此役爵士先發五人得分全數上雙。

改披綠衫的海沃德，重返老東家首戰獲13分7助攻1抄截，全場出手9投3中，手感略顯冰冷，羅齊爾（Terry Rozier）外線8投5中摘全隊最多22分外帶6籃板，塔圖姆（Jayson Tatum）力拚21分3籃板4助攻5抄截，當家厄文（Kyrie Irving）此役因個人因素，未被登錄在出賽名單。

爵士英格斯攻下生涯新高27分。（美聯社）

克勞德扮演板凳狂徒貢獻20分。（USA TODAY Sports）

Joe Ingles ties his career-high with 27 PTS in the @utahjazz win over BOS! #TeamIsEverything pic.twitter.com/hQEIW0hdzl — NBA （@NBA） 2018年11月10日