路跑》HOOD to COAST凌晨台東鹿野高台開跑 體驗東海岸之美

2018 BMW HOOD to COAST於10日零時正式開跑，千人齊聚台東鹿野高台挑戰殿堂級賽事。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕邁入第二屆的HOOD to COAST台灣賽以更升級的賽道難度與賽事服務，吸引將近170隊國內外跑者一同挑戰自我，台東縣縣長黃健庭、HOOD to COAST主辦單位執行長 Jude Hubber、BMW總代理汎德活動行銷副理黃皓淇以及寶勝國際集團董事長吳邦治皆來到賽事現場為跑者加油，並與跑者共同體驗東海岸人車接力賽之魅力。

殿堂級路跑賽事2018 BMW HOOD to COAST山海長征人車接力賽於11月10日凌晨在台東鹿野高台正式開跑，跑者在限時24小時內征服170.6公里自台東到墾丁的地形地貌與蜿蜒山道。

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去年首度舉辦即獲得跑者熱烈回響，本屆賽事主辦單位也特別帶領所有跑者挑戰全新賽道，從台東鹿野高台起跑，一路經過多良車站、龍磐公園、滿州沙灘等著名景點，最終在墾丁大灣沙灘舉辦完賽派對。

首次挑戰人車接力賽的代言人修杰楷擔任隊伍第一棒帥氣開跑，這次攜手自己的哥哥一同參與，更找來去年獲得第三名的NRC教練團組隊，期待借重教練們去年參加台灣賽以及今年遠赴北京挑戰中國賽的經驗，與教練一起完成這場高難度的身心挑戰，賽前修杰楷也分享自己的備戰狀態，儘管因為腸胃炎沒有在最佳狀態，但現場熱絡的氣氛讓他對賽事充滿期待，第一次在凌晨跑馬拉松，期待在路途中體驗台東在地風光，享受滿天星斗與日出美景，一路跑到墾丁，完賽後也將與家人分享這難得的經驗。

2018 BMW HOOD to COAST熱鬧開跑，賽事代言人修杰楷擔任隊伍首棒出擊。（主辦單位提供）

被跑者譽為「一生必跑一次」的頂級賽事吸引各界高手共襄盛舉，首屆賽事竄出的黑馬chicken attack去年勇奪第二名佳績，本屆賽事加入台灣50公里超馬紀錄保持人李智群提升戰力，誓言更上層樓；此外，今年在中國賽完成181公里長征，從258之隊伍中脫穎而出，奪下亞軍的隊伍跑跑團H2C戰隊在征服北京張家口後，來勢洶洶地來到台灣挑戰東海岸的絕美賽道，用雙腳體驗在地風光。

開賽後兩支跑團立即展現出旺盛氣勢與堅強實力，賽事進行到目前約一半，儘管途中多個賽段都遇上綿綿細雨，跑跑團H2C戰隊與Chicken Attack已分別取得第一、二名的領先地位外361跑團則位居第三名。

去年亞軍Chicken Attack加入50公里超馬紀錄保持人李智群提升戰力，期待再創佳績。（主辦單位提供）

人車接力的特殊賽制，每支參賽隊伍的車也成為展現隊伍特色的最佳場域，主辦單位寶悍運動平台特別準備各種車貼與彩繪道具，供跑者發揮創意裝飾自己的「最佳第六人」，各隊伍在賽前無不用心裝飾，展現團隊精神與決心，成為比賽現場另類戰場。

人車接力賽場上獨有奇景，參賽隊伍發揮創意裝飾自己汽車夥伴。（主辦單位提供）