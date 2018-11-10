羽球》重挫中國一哥石宇奇 周天成直落二晉決賽

周天成輕鬆解決石宇奇。（資料照，美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣一哥、世界排名第三的周天成今天在超級750系列中國福州公開賽男單四強戰，對陣地主一哥石宇奇，以21：11、21：10，挺進決賽，對手將是中國諶龍、日本桃田賢斗勝方。

周天成曾在亞運團體賽時擊敗世界排名第二的石宇奇，收下對戰首勝，目前對戰1勝3負，然而石宇奇亞運個人賽無緣獎牌，從此跌入一段小低潮，直到法國賽才找回球感，挺進決賽，不敵前輩諶龍，亞軍作收。

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亞運過後，周天成狀態直升，排名也迎來世界最佳成績，今天面對石宇奇，小天利用多拍調動對手，伺機突擊，首局第一次技術暫停前來到11：3大幅領先，有一次31拍來回，小天以一記變線攻擊騙到石宇奇，相當精采，小天攻擊細膩也逼出石宇奇不少失誤，小天首局21：11拿下。

次局換邊後，周天成掌握節奏，進攻到位，石宇奇難以防守，只能被小天不停調動，小天以9：4領先時，石宇奇提出醫療暫停，簡單治療右手臂與大腿，石宇奇隨後自發性失誤不少，小天11：5進入後半局。

周天成滑拍攻擊相當有水準，石宇奇感覺受到傷勢影響，防守範圍有限，只能居於下風，小天以一記精彩回球，拿下賽末點，也領到決賽門票。

周天成。（資料照，法新社）