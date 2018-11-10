台日交流賽Live》羅德第四局再下兩分 羅德5：0桃猿

2018/11/10 18:44

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

羅德

0

1

2

2

5

6

0

桃猿

0

0

0

0

3

1

第四局

平澤大河選到四壞球保送。桃猿更換投手朱俊祥。菅野剛士選到四壞球保送。宗接唯人中外野飛球遭到刺殺。跑者分佔一三壘。岡大海觸身球保送。香月一也敲出一壘安打，帶有兩分打點，跑者分佔一三壘。桃猿更換投手江國謙。中村獎吾選到四壞球保送。兩出局後，安田尚憲左外野飛球遭到接殺。

第三局

岡大海游擊滾地球遭到刺殺。香月一也內野平飛球遭到接殺。中村獎吾敲出內野安打。井上晴哉敲出一壘安打。安田尚憲敲出一分打點一壘安打。藤岡裕大敲出一壘安打一分打點，跑者在三壘出局。

王柏融、陳俊秀遭到三振。林泓育敲出一壘安打。朱育賢滾地球出局。

桃園球場燈突然熄滅，球賽暫時中斷（記者陳志曲攝）

第二局

安田尚憲左外野飛球遭到接殺。藤岡裕大中外野飛球遭到接殺。平澤大河選到四壞球保送。平澤大河盜壘成功。菅野剛士敲出一分打點二壘安打。宗接唯人遭到三振。

菅野剛士敲出羅德第一分（記者陳志曲攝）

平澤大河盜壘成功（記者陳志曲攝）

朱育賢強勁滾地球遭到刺殺。郭嚴文選到四壞球保送。廖健富敲出一壘安打。郭永維右外野飛球遭到接殺。余德龍選到四壞球保送。藍寅倫二壘上空飛球遭到接殺。

第一局

岡大海敲出一壘安打。牽制陳俊秀發生接球失誤，跑者上二壘。香月一也內野滾地球出局，跑者上三壘。中村獎吾、井上晴哉右外野飛球遭到接殺。

藍寅倫敲出一壘安打。王柏融遭到三振。陳俊秀滾地球遭刺殺。林泓育中外野飛球遭到接殺。

桃猿先發投手洪聖欽（記者陳志曲攝）

羅德先發投手嚴下大輝（記者陳志曲攝）

翁瑋均在賽前進行投球練習（記者陳志曲攝）

郭永維（記者陳志曲攝）

黃子鵬正在進行賽前熱身（記者陳志曲攝）

李杜軒賽前進行守備練習（記者陳志曲攝）

岡大海賽前進行打擊練習（記者陳志曲攝）

藤岡裕大（記者陳志曲攝）

先發打線：

Lamigo桃猿

守位

棒次

千葉羅德

守位

藍寅倫

右外野

1

岡大海

中外野

王柏融

中外野

2

香月一也

二壘手

陳俊秀

一壘手

3

中村獎吾

DH

林泓育

捕手

4

井上晴哉

一壘手

朱育賢

左外野

5

安田尚憲

三壘手

郭嚴文

二壘手

6

藤岡裕大

游擊手

廖健富

DH

7

大河

右外野

郭永維

三壘手

8

菅野剛士

左外野

余德龍

游擊手

9

宗接唯人

捕手

洪聖欽

先發

岩下大輝
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.