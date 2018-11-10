台日交流賽Live》羅德第四局再下兩分 羅德5：0桃猿

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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羅德
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0
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1
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2
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2
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5
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6
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0
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桃猿
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0
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0
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0
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0
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3
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1
第四局
平澤大河選到四壞球保送。桃猿更換投手朱俊祥。菅野剛士選到四壞球保送。宗接唯人中外野飛球遭到刺殺。跑者分佔一三壘。岡大海觸身球保送。香月一也敲出一壘安打，帶有兩分打點，跑者分佔一三壘。桃猿更換投手江國謙。中村獎吾選到四壞球保送。兩出局後，安田尚憲左外野飛球遭到接殺。
第三局
岡大海游擊滾地球遭到刺殺。香月一也內野平飛球遭到接殺。中村獎吾敲出內野安打。井上晴哉敲出一壘安打。安田尚憲敲出一分打點一壘安打。藤岡裕大敲出一壘安打一分打點，跑者在三壘出局。
請繼續往下閱讀...
王柏融、陳俊秀遭到三振。林泓育敲出一壘安打。朱育賢滾地球出局。
桃園球場燈突然熄滅，球賽暫時中斷（記者陳志曲攝）
第二局
安田尚憲左外野飛球遭到接殺。藤岡裕大中外野飛球遭到接殺。平澤大河選到四壞球保送。平澤大河盜壘成功。菅野剛士敲出一分打點二壘安打。宗接唯人遭到三振。
菅野剛士敲出羅德第一分（記者陳志曲攝）
平澤大河盜壘成功（記者陳志曲攝）
朱育賢強勁滾地球遭到刺殺。郭嚴文選到四壞球保送。廖健富敲出一壘安打。郭永維右外野飛球遭到接殺。余德龍選到四壞球保送。藍寅倫二壘上空飛球遭到接殺。
第一局
岡大海敲出一壘安打。牽制陳俊秀發生接球失誤，跑者上二壘。香月一也內野滾地球出局，跑者上三壘。中村獎吾、井上晴哉右外野飛球遭到接殺。
藍寅倫敲出一壘安打。王柏融遭到三振。陳俊秀滾地球遭刺殺。林泓育中外野飛球遭到接殺。
桃猿先發投手洪聖欽（記者陳志曲攝）
羅德先發投手嚴下大輝（記者陳志曲攝）
翁瑋均在賽前進行投球練習（記者陳志曲攝）
郭永維（記者陳志曲攝）
黃子鵬正在進行賽前熱身（記者陳志曲攝）
李杜軒賽前進行守備練習（記者陳志曲攝）
岡大海賽前進行打擊練習（記者陳志曲攝）
藤岡裕大（記者陳志曲攝）
先發打線：
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Lamigo桃猿
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守位
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棒次
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千葉羅德
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守位
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藍寅倫
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右外野
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1
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岡大海
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中外野
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王柏融
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中外野
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2
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香月一也
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二壘手
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陳俊秀
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一壘手
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3
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中村獎吾
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DH
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林泓育
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捕手
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4
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井上晴哉
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一壘手
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朱育賢
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左外野
|
5
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安田尚憲
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三壘手
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郭嚴文
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二壘手
|
6
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藤岡裕大
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游擊手
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廖健富
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DH
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7
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平沢大河
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右外野
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郭永維
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三壘手
|
8
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菅野剛士
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左外野
|
余德龍
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游擊手
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9
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宗接唯人
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捕手
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洪聖欽
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先發
|
岩下大輝