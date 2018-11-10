台日交流賽Live》羅德第四局再下兩分 羅德5：0桃猿

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德 0 1 2 2 5 6 0 桃猿 0 0 0 0 3 1

第四局

平澤大河選到四壞球保送。桃猿更換投手朱俊祥。菅野剛士選到四壞球保送。宗接唯人中外野飛球遭到刺殺。跑者分佔一三壘。岡大海觸身球保送。香月一也敲出一壘安打，帶有兩分打點，跑者分佔一三壘。桃猿更換投手江國謙。中村獎吾選到四壞球保送。兩出局後，安田尚憲左外野飛球遭到接殺。

第三局

岡大海游擊滾地球遭到刺殺。香月一也內野平飛球遭到接殺。中村獎吾敲出內野安打。井上晴哉敲出一壘安打。安田尚憲敲出一分打點一壘安打。藤岡裕大敲出一壘安打一分打點，跑者在三壘出局。

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王柏融、陳俊秀遭到三振。林泓育敲出一壘安打。朱育賢滾地球出局。

桃園球場燈突然熄滅，球賽暫時中斷（記者陳志曲攝）

第二局

安田尚憲左外野飛球遭到接殺。藤岡裕大中外野飛球遭到接殺。平澤大河選到四壞球保送。平澤大河盜壘成功。菅野剛士敲出一分打點二壘安打。宗接唯人遭到三振。

菅野剛士敲出羅德第一分（記者陳志曲攝）

平澤大河盜壘成功（記者陳志曲攝）

朱育賢強勁滾地球遭到刺殺。郭嚴文選到四壞球保送。廖健富敲出一壘安打。郭永維右外野飛球遭到接殺。余德龍選到四壞球保送。藍寅倫二壘上空飛球遭到接殺。

第一局

岡大海敲出一壘安打。牽制陳俊秀發生接球失誤，跑者上二壘。香月一也內野滾地球出局，跑者上三壘。中村獎吾、井上晴哉右外野飛球遭到接殺。

藍寅倫敲出一壘安打。王柏融遭到三振。陳俊秀滾地球遭刺殺。林泓育中外野飛球遭到接殺。

桃猿先發投手洪聖欽（記者陳志曲攝）

羅德先發投手嚴下大輝（記者陳志曲攝）

翁瑋均在賽前進行投球練習（記者陳志曲攝）

郭永維（記者陳志曲攝）

黃子鵬正在進行賽前熱身（記者陳志曲攝）

李杜軒賽前進行守備練習（記者陳志曲攝）

岡大海賽前進行打擊練習（記者陳志曲攝）

藤岡裕大（記者陳志曲攝）

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