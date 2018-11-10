田徑》跨欄王子陳傑推廣健康生活 爸媽齊步健走

陳傑（中）與雙親一起在現場參加遊戲。（康健人壽提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕康健人壽致力推廣健康生活，今天於台北市立動物園舉辦2018「每日萬步 好在康健」公益健走活動，邀請400公尺跨欄名將陳傑擔任活動大使，吸引康健人壽員工、保戶、企業合作夥伴以及重視健康的民眾約2500人報名，人數較前一年成長近五成再創新高。

康健人壽以「健康生活」做為主題，鼓勵民眾透過簡單易達成且適合全家大小的健走來建立規律運動的習慣。第一次參與健走活動的陳傑表示：「今天帶著爸爸、媽媽一起響應康健人壽每日萬步走的健康理念，身為運動員的我很注重健康，也希望大家忙碌生活中別忘了關心自己的身體狀況。健走是一項適合男女老少的運動，而且，帶著家人一起健走不但可以運動強身，還能凝聚彼此的感情。」

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陳傑也分享養成規律運動的小撇步，就是利用數位健康管理行動應用程式，他認為像是「瘦身動吃動」這款APP，能記錄每日行走步數、喝水量、蔬果及卡路里攝取，工作再忙也能輕鬆追蹤管理自己的身體狀態！

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示：「康健人壽過去五年來每年健走活動的參與人數持續成長，顯示民眾健康意識提升，願意採取行動為自己的健康做主。康健人壽透過舉辦健走活動並透過推廣數位健康管理APP的使用，鼓勵民眾建立規律運動的好習慣，邁向更健康、更幸福、更有保障的未來。」

陳傑（右）與爸媽一起參加健走活動。（康健人壽提供）

