SBL》梅約熱身賽不會到場 裕隆1分險勝達欣

裕隆射手呂政儒。（籃協提供）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕第16季SBL熱身賽進入最後兩天，達欣隊史上最大咖洋將梅約班機出問題，無法如願到場，球迷撲空，不過達欣、裕隆聯手帶來精采比賽，相互拉鋸，只可惜達欣後衛呂濟而面對三名防守者，上籃放槍，錯失翻盤機會，裕隆終場以89：88險勝。

達欣洋將梅約班機問題不斷發生，抵台時間也一再更動，原本預計週末將現身彰化體育館，但仍破局，今天以大洋將麥克連撐場。兩隊上半場陷入拉鋸，不斷互換領先，裕隆主力呂政儒、周柏臣結束輪休，前兩節各有5分、4分進帳，裕隆49：47小幅領先進入下半場。

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易籃後，達欣傳球失誤暴增，裕隆隊趁機拉開10分差，不過隨後進攻當機，雙方又回到個位數差距。

關鍵第四節，由巴勒斯坦好手桑尼帶起節奏，裕隆拉起一波11：4攻勢，達欣張家榮抓到機會，直搗禁區，終場前3分鐘跟洋將麥克連把比賽帶回1分差。

裕隆最後2分鐘擺出純本土陣容，達欣麥克連連下4分，又送出麻辣鍋，只是裕隆經驗較佳，最後達欣呂濟而上籃放槍，葬送逆轉機會，裕隆以89：88一分之差贏球。

桑尼攻下裕隆最高26分，呂政儒10分、6籃板，達欣洋將麥克連挹注全場最高32分、12籃板，本土以黃鎮17分、4助攻為最佳。

達欣大洋將麥克連。（籃協提供）