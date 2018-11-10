電競》暗黑復仇者3見面會登場 玩家對戰拚虛寶

暗黑復仇者３今進行見面會，特別邀請實況主參戰，吸引不少玩家參與。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕電競遊戲暗黑復仇者3今天在三創文化園區舉行騎士見面會，邀請實況主及玩家進行對戰，並贈送虛寶等好禮，吸引不少玩家共襄盛舉。

暗黑復仇者３今進行見面會，吸引不少玩家參與。（記者粘藐云攝

今天的見面對特別邀請Winds、妮妮、貝莉莓、蛋捲、懶貓、煙煙等實況主一同參戰，也有實況主精心打扮登場，博得現場觀眾熱烈喝采。

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暗黑復仇者３今進行見面會，特別邀請實況主參戰，並精心打扮，吸引不少玩家參與。（記者粘藐云攝）

此外，這次也特別針對遊戲改版做說明，包含寵物系統、競技場及不滅Raid等都有不同更新計畫，也將持續更新服裝，並積極反映玩家的回應，提供更好的遊戲環境。

最終冠軍得主林微若（左二）。（記者粘藐云攝）

現場吸引不少玩家報名參與，場面熱絡，也有玩家剛下載遊戲不久，便在挑戰賽中闖出好成績，獲勝者拿下虛寶等好禮，輸家則得接受恐怖箱懲罰，最終冠軍由創帳號才一天的林微若拿下冠軍，他表示起初參與活動只是因為喜歡實況主，最後順利摘冠，他謙虛笑說：「只是運氣好。」

最終冠軍得主林微若（左二）（記者粘藐云攝）