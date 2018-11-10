中職》王鴻程一度改練側投 主動要打冬盟尋求再起

中信兄弟球員王鴻程。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟在台中洲際球場舉行年度感謝祭，全體球員與球迷同歡，好久不見的投手王鴻程也現身球場，今年歷經嚴重低潮，花很多時間修正改進，他主動要求打冬盟，盼驗收成果並尋求再起。

去年王鴻程加盟兄弟，頻飆破150公里火球，出賽8場拿下1勝、防禦率1.12，一度是球隊守護神候選人，年底投入亞冠賽和冬盟，原本期待今年大放異彩，無奈4月18日降二軍後，就再也沒回到一軍，一整季出賽7場，戰績1敗1救援、防禦率12，二軍投12.2局出現16次四死球，防禦率4.97，控球相當不理想。

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「今年真的很糟!」王鴻程說，去年歷經季後賽、亞冠賽、冬盟，接著投入春訓，狀態一直維持得不錯，卻在今年開季暴跌，一度感到茫然，不知道該怎麼辦，下二軍調整也不如預期。

在二軍期間，外籍投手教練霍爾（Brad Hall）建議王鴻程改投球姿勢，從原本四分之三出手點改成二分之一側投，目的是讓他投球更具威脅性，但王鴻程覺得成效不彰，覺得原本就不好的控球變得更差了，於是他又改回原來投球姿勢。

雖然改回原本投球姿勢，但王鴻程發現投球時，下半身力量無法有效傳到上半身，並非用全身力量協調地投球，此時，二軍投手教練林恩宇給他許多寶貴意見，並不厭其煩陪他晚上特訓，逐漸走出陰霾。

「其實我覺得今年發現許多問題不是壞事。」王鴻程認為，以前他都以直球為主，想說在二軍往紅中投就能壓制打者，後來發現紙塞直球壓不住，投球必須更聰明，多運用變化球，「慶幸有這機會發現問題做修正加強，知道問題才會成長嘛，今年再次打冬盟，心態很不一樣，希望能驗收這幾個月努力的成果，為明年儲備能量。」