中職》中職好手受國外球探關注 恰恰點出關鍵因素

中信兄弟球員彭政閔。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕統一獅年輕強投陳韻文日前行使旅外球員權利，今年繼王柏融之後第二人，對此，中信兄弟40歲老將「恰恰」彭政閔認為，許多中職好手受到國外職棒球探關注，代表台灣棒球環境是有成長的。

彭政閔說，很多退役職棒球員到基層球隊教球，選手在學生時期參加外國教練來台辦的訓練營，技術、觀念、身體素質都提升至一定水準，特別是1990年以後出生的球員，無形受到很大幫助，這批選手進入中職，表現確實出色，也受到國外職棒球探注意。

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王柏融和陳韻文行使旅外球員權利，彭政閔認為這是他們的權利，只要台灣棒球持續進步，未來會有愈來愈多好手挑戰國外職棒。

日前桃猿以「入札」程序，開放國外職棒球團競標王柏融，統一獅的作法是不比照桃猿，不用入札，有意網羅陳韻文的球團，直接和獅隊談就可以了。

統一獅陳韻文。（資料照，記者陳志曲攝）

彭政閔表示，聯盟針對行使旅外球員權利的規章和制度，因為過去沒有發生過，一開始實行本來就不可能完善，大聯盟和日職雙方訂定的入札制度，也是經過幾年折衝才有明確規範，這次中職若藉王柏融、陳韻文尋求旅外的機會，讓規章更完善，也可讓未來中職年輕好手能更順利出國打球。

中職球員工會理事長周思齊說，王柏融、陳韻文本來就有實力，能夠在國外職棒生存，如果順利成行是很棒的事，另一方面，也凸顯聯盟規章不健全，針對行使旅外球員權利，一定要探討修改、增補。

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）