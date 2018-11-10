MSIG動感亞洲越野賽 台灣選手周青、陳秀卿包辦男女冠軍

周青。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018 MSIG台灣動感亞洲50今晨五點在石門水庫開跑，台灣越野精英周青以5小時52分14秒，勇奪這一屆50公里總冠軍，而50公里女子冠軍桂冠同樣由台灣的本地女將陳秀卿奪下，完賽時間為8小時32分01秒。

周青以5小時52分14秒奪下總冠軍，他說：「這次給自己的比賽目標是爭取6小時內完賽，今天已經盡力了，所以對自己的表現很滿意。今天的路面有些濕滑，斷斷續續的上下坡很講究技術，非常具挑戰性。」

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周青補充，「賽道的技術要求相當高，有較多的賽道轉向和跳躍，必須好好調節及控制速度，這對我備戰之後在的香港舉行的亞洲Skyrunning冠軍賽幫助很大。」

50公里女子冠軍是由台灣女將陳秀卿獲得，完賽時間為8小時32分01秒。賽後她說：「我印象最深的是沿途的漂亮風景，回程途徑美麗的石門水庫讓我眼前一亮。最喜歡的是回程的一段鋪有鵝卵石的賽道，跑在鵝卵石上就像在做腳底按摩，我很喜歡這樣多變的賽道。此次越野賽的可跑性很高，我很開心。」

陳秀卿。（主辦單位提供）

21公里賽事方面，男子組冠軍也由來自台灣的跑手陳嘉政再次以2小時7分鐘20秒的成績奪得。四次參與MSIG台灣動感亞洲50的他對於首次奪冠感到很開心：「我很喜歡MSIG臺灣動感亞洲50賽事，而且大會也十分用心，把賽道設計得很棒。」至於最具挑戰性的一段，他說：「上石門山的賽道複合性很高，有樓梯、泥巴路、石階等等，非常多元化，跑者必須按著地型調整步伐，所以富有挑戰性。整體來說，整個比賽非常棒，上坡下坡跑起來很過癮，我一定會再來參賽的！」

21公里女子組冠軍的是台灣跑者張治嫀，衝線時間為3小時02分鐘48秒。接觸越野跑只有三個月左右的她，對於自己在第一場越野跑賽事便取得優異成績感到非常榮幸：「比賽的路線很棒，賽道非常美，在山林中跑步就感覺自己像山野中的精靈一樣，這是路跑看不到的風景。」

13公里級男子冠軍由來自臺灣跑手鄧唯富，女子組冠軍由臺灣選手劉宜萍奪得。

新增的6公里組別方面，來自臺北的許長正以37分鐘09秒的成績奪得男子組冠軍。女子組冠軍由來自美國的選手Shauna Mi Kulewicz 。