世界健力賽 謝宗庭臥舉破世界紀錄入選名人堂

謝宗庭破紀錄前，會場螢幕顯示221.5公斤（左）新世界紀錄。（李俊雄提供）（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］我國健力好手謝宗庭於瑞典世界盃健力錦標賽中，打破男子66kg量級、臥舉世界紀錄（221.5kg），入選2019 IPF健力名人堂（Hall of fame 2019）。

2018瑞典世界盃健力錦標賽（International Powerlifting Federation – IPF ）賽事，本月5日於Halmstad舉行，中華民國健力協會表示，我國駐瑞典代表處今天（10日）宴請選手，祝賀代表隊獲得2金4銀5銅、謝宗庭成為我國首位打破世界紀錄選手，創下歷年國際賽紀錄。

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國際選手齊聲為謝宗庭歡呼。（李俊雄提供）（記者黃旭磊攝）

中華民國健力協會副秘書長李俊雄表示，謝宗庭綽號「小主」，破紀錄前，賽事會場螢幕顯示221.5公斤新世界紀錄，觀眾及工作人員摒息以待，直到「小主」凝氣舉起破紀錄，全場歡呼雷動，而最後以總和796.5kg（蹲舉285kg、臥舉221.5kg、硬舉290kg）獲得66公斤總和銀牌。

李俊雄說，代表隊預計於11月13日晚間 10點許返抵高雄小港國際機場，健力界人士將接機，也歡迎民眾為選手喝采。

代表隊主要成績為：

男子組59kg量級林逸鈞 奪4面獎牌（蹲舉銅牌、臥舉銅牌、硬舉255kg銅牌、總和銀牌）

66kg量級謝宗庭 臥舉破世界紀錄，奪4面獎牌（蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銅牌、總和銀牌）

女子組52kg量級周怡汝 奪1面硬舉金牌

84公斤蘇芳筠 奪3面獎牌（蹲舉銀牌、硬舉銅牌、總和銅牌）

健力選手創下歷年最佳國際賽成績。（李俊雄提供）（記者黃旭磊攝）