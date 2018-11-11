周天成迎戰桃田賢斗拚冠 今日賽事預告與轉播

周天成將要力拚福州公開賽冠軍（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事與轉播！

桃猿和羅德交流賽進行到最後一戰，前兩戰羅德投手發揮了出色的壓制能力，讓暴力猿打線僅僅獲得一分，打擊方面也發揮優異，前一役豪取了13分，讓地主隊苦吞二連敗，今天桃猿將派出側投黃子鵬登板先發搶勝，究竟黃子鵬能不能頂住壓力，幫助球隊拿下一勝，請拭目以待囉。

美日職對抗賽也進行到最後一戰，日職在前兩戰都獲得了勝利，關鍵就是柳田悠歧瘋狂的表現，在第一戰擊出再見全壘打後，昨天又是敲出四支安打四分打點，今天日職派出多和田真三郎，要面對到隸屬皇家隊的巴洛（Scott Barlow），究竟美職能不能扳回一城，喜愛棒球的朋友們不要錯過轉播囉！

請繼續往下閱讀...

福州羽球公開賽進行到最後一天的賽事，台灣好手周天成一路過關斬將，順利進入到冠軍戰，要面對到目前世界第一的桃田賢斗，小天生涯面對到桃田賢斗非常苦手，對戰成績是2勝8敗，而且目前處於四連敗的狀況，究竟小天能不能發揮實力，拿下一座冠軍，請球迷朋友們打開電視，為周天成加油。

桃猿羅德交流賽

17:05 羅德@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

美日職明星對抗賽

17:30 FOX體育、FOX體育3台

福州羽球公開賽

13:00 決賽 愛爾達體育3台

NBA例行賽

09:30 籃網@勇士 緯來體育

09:30 火箭@馬刺 愛爾達體育1台

12:00 湖人@國王 緯來體育 （D-Live）

黑豹旗錦標賽

14:00 高苑工商@嘉義高中

18:00 東大體中@穀保家商

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台